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Захарова заявила об уничтожении «Калибром» военного катера в порту Одессы

По словам представителя МИДа, российские военные нанесли удар «Калибрами» по военной инфраструктуре порта. Ранее Турция сообщала, что Россия отрицает свою причастность к ударам по одесскому порту *
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российская армия нанесла удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она процитировала президента Украины Владимира Зеленского, который назвал произошедшее «вопиющим российским варварством».

«Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений», — сказал он в видеообращении.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала на это Захарова.

Турция заявила, что Россия исключила причастность к удару в районе Одессы
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Хулуси Акар

При этом накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил со ссылкой на российских официальных лиц, не называя их имен, что Россия заявляет о своей непричастности к удару в районе порта Одессы. «В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — подчеркнул он.

Сообщения об ударах по одесскому порту начали появляться в первой половине дня 23 июля, на следующий день после подписания соглашения о вывозе зерна из трех украинских гаваней — Одессы, Черноморска и Южного. Об обстреле сообщил военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок, об этом писали украинские СМИ, а также Reuters и AFP. Минобороны в субботней сводке об ударах по одесскому порту не упоминало.

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Кроме Украины Россию в обстреле также обвинили США. «Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Мария Захарова Одесса «Калибр»

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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Турция заявила, что Россия исключила причастность к удару в районе Одессы
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