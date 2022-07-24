Захарова заявила об уничтожении «Калибром» военного катера в порту Одессы

По словам представителя МИДа, российские военные нанесли удар «Калибрами» по военной инфраструктуре порта. Ранее Турция сообщала, что Россия отрицает свою причастность к ударам по одесскому порту *

Мария Захарова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российская армия нанесла удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она процитировала президента Украины Владимира Зеленского, который назвал произошедшее «вопиющим российским варварством».

«Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений», — сказал он в видеообращении.

«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала на это Захарова.

При этом накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил со ссылкой на российских официальных лиц, не называя их имен, что Россия заявляет о своей непричастности к удару в районе порта Одессы. «В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — подчеркнул он.

Сообщения об ударах по одесскому порту начали появляться в первой половине дня 23 июля, на следующий день после подписания соглашения о вывозе зерна из трех украинских гаваней — Одессы, Черноморска и Южного. Об обстреле сообщил военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок, об этом писали украинские СМИ, а также Reuters и AFP. Минобороны в субботней сводке об ударах по одесскому порту не упоминало.

Читайте на РБК Pro Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro Личные границы: как устанавливать и оберегать их на работе Личные границы: как устанавливать и оберегать их на работе Инструкции Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro Восемь признаков того, что работник может уволиться Восемь признаков того, что работник может уволиться Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro Полезно ли для здоровья принимать БАДы Полезно ли для здоровья принимать БАДы Статьи Pro Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Инструкции Pro Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления Статьи

Кроме Украины Россию в обстреле также обвинили США. «Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.