Захарова заявила об уничтожении «Калибром» военного катера в порту Одессы
Российская армия нанесла удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Она процитировала президента Украины Владимира Зеленского, который назвал произошедшее «вопиющим российским варварством».
«Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений», — сказал он в видеообращении.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала на это Захарова.
При этом накануне министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил со ссылкой на российских официальных лиц, не называя их имен, что Россия заявляет о своей непричастности к удару в районе порта Одессы. «В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — подчеркнул он.
Сообщения об ударах по одесскому порту начали появляться в первой половине дня 23 июля, на следующий день после подписания соглашения о вывозе зерна из трех украинских гаваней — Одессы, Черноморска и Южного. Об обстреле сообщил военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок, об этом писали украинские СМИ, а также Reuters и AFP. Минобороны в субботней сводке об ударах по одесскому порту не упоминало.
Кроме Украины Россию в обстреле также обвинили США. «Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.