Токаев в разговоре с Путиным заявил о важности конституционного порядка

Путин и Токаев переговорили по телефону о ситуации в России

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в стране с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Токаев отметил, что происходящие события — это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — говорится в сообщении. Путин в ответ «поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации» в России, сообщили в пресс-службе.

Ранее 24 июня Путин созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и тоже проинформировал его о ситуации в стране.

В этот же день российский президент выступил с телеообращением в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер». Он назвал их действия «предательством» и «ударом в спину», а также пообещал «жесткие действия» со стороны властей.



Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны заявило, что его заявление не соответствует действительности, назвав это провокацией. Против Пригожина завели дело об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ обвинила его в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Пригожин заявил, что подразделения ЧВК блокировали Ростов-на-Дону и взяли под контроль ряд объектов в городе.