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Песков объяснил выбор Лукашенко для проведения переговоров с Пригожиным

Песков назвал инициативой Лукашенко посредничество Минска в урегулировании с Пригожиным
Александр Лукашенко знаком с Евгением Пригожиным около 20 лет; белорусский президент сам предложил российской стороне посредничество Минска в урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер», сообщил Дмитрий Песков

В переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, поскольку он около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, во время общения российского президента Владимира Путина с белорусским лидером они условились, «что Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию». «И мы высоко ценим эту готовность», — подчеркнул он.

Песков добавил, что уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), открытое против Пригожина, будет закрыто, а сам основатель ЧВК «уйдет в Белоруссию». Бойцы ЧВК, которые отказались участвовать в «походе» Пригожина, подпишут контракт с Минобороны. «Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте», — сообщил он.

Песков назвал прошедший день «достаточно тяжелым» и «полным трагических событий», но заявил, что произошедшее никак не скажется на ходе военной операции на Украине.

Пригожин 23 июня обвинил российских военных в ударе по лагерю частной военной компании (Минобороны это опровергло и назвало провокацией), а утром на следующий день сообщил, что бойцы ЧВК блокировали Ростов-на-Дону и собираются «идти на Москву». Путин после этого выступил с телеобращением, в котором заявил о «предательстве» и «ударе в спину России», а затем поговорил по телефону с Лукашенко.

Белорусский президент вечером заявил, что весь день вел переговоры с Пригожиным, они договорились об остановке продвижения бойцов группы и согласовали проект «развязки ситуации». Пригожин подтвердил, что его бойцы уйдут в тыловые лагеря. После этого Лукашенко и Путин вновь созвонились, российский президент поблагодарил коллегу «за проделанную работу».

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Дмитрий Песков Евгений Пригожин Александр Лукашенко ЧВК Вагнер
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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