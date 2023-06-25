В МИД Италии пообещали сделать все для вступления Украины в ЕС

Украина вступит в ЕС и НАТО. Для присоединения к союзу ей следует провести реформы и соблюдать его правила, для членства в альянсе будет необходимо создать совет Украина — НАТО после завершения конфликта, считает глава МИД Италии

Антонио Таяни (Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Итальянские власти сделают все, чтобы Украина стала членом Европейского союза, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero.

«Мы сделаем все, чтобы она вошла. При условии, конечно, что она соблюдает правила союза и проводит необходимые реформы, например для борьбы с коррупцией. Мы надеемся на ускоренный путь как для Украины, так и для Западных Балкан», — сказал Таяни.

Говоря о намерении Украины присоединиться к НАТО, итальянский министр отметил, что путь должен быть «постепенным». Сначала следует создать совет НАТО — Украина и возобновить те действия, которые были начаты после саммита в Бухаресте в 2008 году (там Украине пообещали место в блоке). Но это произойдет после окончания конфликта между Москвой и Киевом, отметил дипломат.

Первой целью Украины в ходе военных действий, считает глава итальянского МИДа, является возвращение к той линии соприкосновения, которая была до 24 февраля 2022 года. В ответ на вопрос о Крыме Таяни лишь напомнил, что на Западе его не признают частью России. «Для нас существует только справедливый мир, и он совпадает с восстановлением территориальной целостности Украины», — подчеркнул министр.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, статус кандидата она получила год назад. В НАТО Киев подал заявку в сентябре прошлого года.

Чиновники союза и альянса не раз говорили, что Украина принадлежит к «евроатлантической семье» и в будущем станет членом обоих объединений, но сроки не назывались. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Брюссель ведет работу с Киевом по выполнению необходимых для его вступления условий: реформе судебной системы, мерам против отмывания денег и коррупции и др.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в июле, во время саммита альянса в Вильнюсе, может пройти первое заседание создаваемого совета НАТО — Украина для консультаций и обсуждения проблем безопасности со странами — членами блока на равноправной основе.

Российская сторона отмечала, что членство Украины в Евросоюзе скорее не несет угроз для России, но сомнения в «безобидности» этого стремления есть. Относительно вступления Киева в НАТО Москва занимает четкую негативную позицию, не допустить Украину в блок Кремль называл одной из целей спецоперации.