Зеленский заявил о «все более отдаленных» надеждах на членство в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Надежды Украины на вступление в НАТО становятся «все более и более отдаленными», заявил президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

«Мне жаль, что приходится выражать здесь свое разочарование от лица как солдат, сражающихся за свободу, так и народа», — добавил Зеленский (цитата по Agora). По его словам, «пришло время решений» и на саммите Североатлантического альянса этим летом решение принять Киев в свои ряды должно быть принято.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, на фоне присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц, что Украина станет членом НАТО. По информации газеты Politico, страны восточного фланга альянса выступают за «четкий сигнал» для Украины о том, что это произойдет, но в Западной Европе настаивают, что обсуждение необходимо отложить до конца военных действий.

Саммит НАТО в этом году пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Зеленский говорил, что понимает, что страна не может вступить в альянс до прекращения боевых действий, но ожидает на встрече в Литве услышать «четкий сигнал» о перспективе ее членства.