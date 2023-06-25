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Кадыров связал действия Пригожина с «цепочкой неудачных сделок» в бизнесе

Рамзан Кадыров связал действия Евгения Пригожина с «цепочкой неудачных сделок» в бизнесе
Глава Чечни считает, что действия Пригожина вызваны «затаенной обидой» на власти из-за неудачных сделок в Петербурге. Кадыров заявил о попытке убедить основателя ЧВК «не смешивать бизнес-амбиции с делами государственной важности»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС )

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, объявившего о «походе на Москву», связаны с его неудачами в бизнесе.

По словам Кадырова, он пытался убедить Пригожина «оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности», но попытка оказалась безуспешна, и «злоба в нем все это время только росла». Когда именно состоялся разговор, глава Чечни не уточнил.

Кадыров считает, что поводом для «затаенной и продолжительной обиды» Пригожина стала «цепочка неудачных сделок в предпринимательстве»; она достигла высшей точки, «когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок». «Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — написал глава Чечни и призвал бойцов ЧВК «Вагнер» «быть трезвыми в своих решениях».

Пригожин прежде не раз критиковал власти Санкт-Петербурга; в частности, летом 2022 года он обвинял их в создании помех для бизнеса после того, как структуры, связанные с предпринимателем, не получили контракт на обустройство территории «Горская», и разработку доверили другой компании, несмотря на инвестиционное соглашение. В администрации Петербурга в ответ заявили, что рассмотрели предложения, полученные от связанной с Пригожиным компании, отправили ей свои замечания, не получили ответа и в итоге решили сменить партнера по развитию территории.

Основатель ЧВК 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ракетном ударе по лагерям вагнеровцев, а следующее утро заявил о блокировании Ростова-на-Дону и решении дойти до Москвы. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена, против него завели дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев — как продуманную акцию по захвату власти. Осудил действия Пригожина и Кадыров, назвав их вызовом государству. Он заявил также, что чеченские бойцы «выехали в зону напряженности».

Бойцы ЧВК не дошли до Москвы, вечером 24 июня Пригожин объявил, что вагнеровцы разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Позднее они покинули Ростов-на-Дону. Этому предшествовали переговоры бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которых стороны нашли «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», заявили в Минске. В частности, дело против Пригожина прекратят, сам он сможет выехать в Белоруссию, а бойцы ЧВК избегут уголовного преследования.

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Рамзан Кадыров Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Санкт-Петербург
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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