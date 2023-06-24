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Медведев счел действия Пригожина продуманной операцией по захвату власти

Медведев назвал действия Пригожина и ЧВК «Вагнер» продуманной операцией по захвату власти
Зампред Совбеза не исключил, что в подготовке мятежа участвовали бывшие военные, проходившие службу в элитных частях. Ситуацию он назвал беспрецедентной для мировой истории
Обстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

Действия Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — это продуманная акция, организованная ради захвата власти, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев журналистам, передает ТАСС.

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис очевидно не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения», — сказал он.

Зампред Совбеза предположил, что в организации происходящего могли принимать участие «иностранные специалисты».

Медведев также отверг и назвал «брехней» прозвучавшие ранее заявления Евгения Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

«Спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны министерства обороны, «ударов» по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня. Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, в мятеже и его подготовке могут участвовать лица, ранее служившие в элитных частях Вооруженных сил и иностранные специалисты.

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«С учетом высокой подготовленности замысла, профессиональной слаженности действий, качественного управления передвижением войск можно говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооруженных сил, а вполне вероятно, и иностранных специалистов», — сказал он.

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ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Дмитрий Медведев
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