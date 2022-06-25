Медведев пожелал Молдавии «насладиться санкциями» до вступления в ЕС

Молдавия, ставшая кандидатом в члены ЕС, показала готовность присоединиться к санкциям против России, считает Медведев. В Кишиневе ранее говорили, что не могут полностью поддержать ограничения из-за неустойчивости экономики

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Желание Молдавии попасть в Евросоюз говорит о готовности Кишинева присоединиться к санкциям против России, считает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны», — заявил он в Telegram

По словам Медведева, молдавские власти «могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких». «Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС», — написал он.

Медведев считает, что Кишиневу придется ждать десятилетия, прежде чем он войдет в состав ЕС. По мнению зампреда Совбеза, «гораздо более актуальный» способ получить членство в объединении — это «создание новой Великой Румынии (Romania Mare)». Румынские политики, пишет Медведев, давно «водят политические хороводы вокруг Молдавии», чиновники в Бухаресте «открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению» страны.

Он обвинил президента Молдавии Майю Санду в готовности «махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны». Зампред Совбеза поинтересовался, нужно ли вступление в Евросоюз гражданам Молдавии, которым «ничего не обещали», «разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС: утрату российского рынка и «высоченные европейские цены» в магазинах.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС в начале марта, вслед за Украиной и Грузией. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус страны — кандидата в члены ЕС «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива». 23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Кишинев и Киев получили статус и сделали «решающий шаг на пути в ЕС».

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Санду заявила, что статус кандидата дает Молдавии четкое направление развития, стране «будет безопаснее в семье ЕС». Президент предупредила, что молдаван ждет «долгая и трудная работа» на пути в Евросоюз, однако в Кишиневе готовы к «любым политическим издержкам». Она также выразила надежду, что Молдавия станет членом Евросоюза вместе с Приднестровьем, конфликт с непризнанной республикой удастся урегулировать до присоединения к союзу. Приднестровские власти при этом говорили, что вектор развития региона предполагает получение независимости и сближение с Россией.

Евросоюз с начала российской военной операции ввел шесть пакетов санкций против России и сейчас, по данным МИД Польши, готовит седьмой. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску указывал, что Кишинев не может полностью поддержать ограничения ЕС из-за неустойчивости своей экономики. Он отметил, что страна применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере. Власти Молдавии также считают, что стране не следует выходить из СНГ ради торговых отношений с другими членами объединения.