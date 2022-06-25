Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Патриарх Кирилл упал во время литургии в Новороссийске Общество, 12:57
Медведев пожелал Молдавии «насладиться санкциями» до вступления в ЕС Политика, 12:54
На регбийных матчах в Москве будут продавать пиво Спорт, 12:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:48
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:45
Кадыров заявил о взятии под контроль завода «Азот» Политика, 12:42
Рогозин сообщил о начале серийного производства «Сарматов» Политика, 12:35
У 20-летнего игрока клуба НХЛ диагностировали рак Спорт, 12:35
Чемпион России в составе «Зенита» стал тренером португальского клуба Спорт, 12:23
Минобороны сообщило об уничтожении 80 польских наемников под Донецком Политика, 12:18
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за форс-мажора Общество, 12:12
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 12:06
Футболиста «Локомотива» и сборной Чехии арендовал чешский клуб Спорт, 12:03
Как сериал «Разделение» критикует бессмысленность офисной работы Футурология, 12:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Медведев пожелал Молдавии «насладиться санкциями» до вступления в ЕС

Молдавия, ставшая кандидатом в члены ЕС, показала готовность присоединиться к санкциям против России, считает Медведев. В Кишиневе ранее говорили, что не могут полностью поддержать ограничения из-за неустойчивости экономики
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Желание Молдавии попасть в Евросоюз говорит о готовности Кишинева присоединиться к санкциям против России, считает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны», — заявил он в Telegram

По словам Медведева, молдавские власти «могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких». «Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС», — написал он.

Санду понадеялась на вступление Молдавии в ЕС вместе с Приднестровьем
Политика
Майя Санду

Медведев считает, что Кишиневу придется ждать десятилетия, прежде чем он войдет в состав ЕС. По мнению зампреда Совбеза, «гораздо более актуальный» способ получить членство в объединении — это «создание новой Великой Румынии (Romania Mare)». Румынские политики, пишет Медведев, давно «водят политические хороводы вокруг Молдавии», чиновники в Бухаресте «открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению» страны.

Он обвинил президента Молдавии Майю Санду в готовности «махом зачеркнуть государственность вверенной ей страны». Зампред Совбеза поинтересовался, нужно ли вступление в Евросоюз гражданам Молдавии, которым «ничего не обещали», «разве что эфемерные «европерспективы» в статусе кандидата в ЕС: утрату российского рынка и «высоченные европейские цены» в магазинах.

Молдавия подала заявку на членство в ЕС в начале марта, вслед за Украиной и Грузией. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус страны — кандидата в члены ЕС «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива». 23 июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Кишинев и Киев получили статус и сделали «решающий шаг на пути в ЕС».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему бизнес и инвесторы взбунтовались против ESG — Financial Times
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи

Украина и Молдавия стали кандидатами в члены Евросоюза
Политика
Шарль Мишель

Санду заявила, что статус кандидата дает Молдавии четкое направление развития, стране «будет безопаснее в семье ЕС». Президент предупредила, что молдаван ждет «долгая и трудная работа» на пути в Евросоюз, однако в Кишиневе готовы к «любым политическим издержкам». Она также выразила надежду, что Молдавия станет членом Евросоюза вместе с Приднестровьем, конфликт с непризнанной республикой удастся урегулировать до присоединения к союзу. Приднестровские власти при этом говорили, что вектор развития региона предполагает получение независимости и сближение с Россией.

Евросоюз с начала российской военной операции ввел шесть пакетов санкций против России и сейчас, по данным МИД Польши, готовит седьмой. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску указывал, что Кишинев не может полностью поддержать ограничения ЕС из-за неустойчивости своей экономики. Он отметил, что страна применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере. Власти Молдавии также считают, что стране не следует выходить из СНГ ради торговых отношений с другими членами объединения.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Медведев Молдавия Евросоюз санкции

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Президент Молдавии не увидела угрозы атаки со стороны России
Политика
МИД Молдавии объяснил отказ полностью поддерживать санкции против России
Политика
В Молдавии запретят новостные программы из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter