Санду понадеялась на вступление Молдавии в ЕС вместе с Приднестровьем

Жители Приднестровья заинтересованы в евроинтеграции вместе с Молдавией по причине экономических преимуществ, разногласия следует разрешить до вступления в организацию, сказала Санду. В Тирасполе назвали целью сближение с Россией

Майя Санду (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Молдавии следует стать членом Евросоюза вместе с Приднестровьем, конфликт с непризнанной республикой следует урегулировать до присоединения к союзу, заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Prime.

«Я думаю, что эта перспектива может сделать процесс поиска решения конфликта легче, потому что наши граждане с того берега тоже хотят роста зарплат, рабочих мест, защиты прав», — отметила Санду.

Президент Молдавии при этом выразила уверенность, что приднестровский конфликт не помешает стране на пути к европейской интеграции. Аналогичное мнение выразил в эфире Moldova 1 спикер молдавского парламента Игорь Гросу. Он сказал: «Даже так называемое руководство приднестровского региона убедилось, насколько важно сотрудничать с ЕС. Возможно, они еще далеки от европейских ценностей, но в экономическом плане они прекрасно понимают, какие экономические преимущества дает ЕС».

Заявления приднестровских властей о нежелании европейской интеграции со стороны жителей региона он назвал «чушью, которую они время от времени несут» по настоянию Москвы.

По мнению Санду, жители Приднестровья поддержат стремление Молдавии в Евросоюз, она заявила об этом в конце июня в интервью RFI. «Я уверена, что они хотят, как и те, кто на правом берегу, жить в стране, где достаточно экономических возможностей для людей, в стране, где уважаются их права, где государство достаточно сильное, чтобы предоставлять качественные услуги, обеспечивать безопасность».

Власти Приднестровья при этом усомнились в оценке Санду относительно настроений жителей региона. Глава МИДа Виталий Игнатьев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в республике есть «традиция референдумов» и вектор развития региона предполагает получение независимости и сближение с Россией. Министр утверждал, что жители Молдавии и Приднестровья имеют «разную идентичность», из-за чего объединить их почти невозможно.

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«Руководство Молдовы должно признать, что если они определились со своим выбором, не спрашивая жителей Приднестровья, тогда им нужно сесть за стол переговоров и подписать с нами мирное соглашение, взаимно признать друг друга и закрыть этот конфликт», — подчеркнул Игнатьев (цитата по NewsMaker).

Решение о предоставлении Молдавии статуса кандидата в члены ЕС озвучил глава Евросовета Шарль Мишель 23 июня, вместе с Кишиневом его получил и Киев. Накануне предоставление статуса одобрили депутаты Европарламента, инициативу поддержали 529 человек, отказались это сделать 45, воздержались 14. Мишель назвал результаты голосования «историческим моментом».

«Статус страны-кандидата дает нам четкое направление развития и, что более важно, вселяет надежду. Мы — маленькая страна, которой будет безопаснее в семье ЕС», — заявила Санду на пресс-конференции, передавал телеканал Digi24. Президент предупредила, что молдаван ждет «долгая и трудная работа» на пути в Евросоюз, однако в Кишиневе готовы к «любым политическим издержкам».