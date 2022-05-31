Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Постпред в Вене заявил, что Россия найдет других покупателей нефти Политика, 03:06
Вице-канцлер ФРГ указал на обратный эффект запрета США на нефть из России Политика, 02:42
Санду призвала к прагматичности в вопросе выхода Молдавии из СНГ Политика, 02:27
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT Политика, 01:03
ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти Политика, 01:01
Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием Общество, 00:35
Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций Политика, 00:18
В Петербурге избили журналиста SOTA Политика, 00:14
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 00:06
Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией Политика, 00:01
Футболист «Спартака» назвал самый трудный момент в финале Кубка России Спорт, 00:00
Одна из крупнейших косметических сетей начала продавать пылесосы Бизнес, 00:00
Больше половины бизнеса выступило за «новую экономическую модель» Бизнес, 00:00
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Общество, 30 мая, 23:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Санду призвала к прагматичности в вопросе выхода Молдавии из СНГ

Санду указала, что несмотря на проблемы в отношениях с Россией, Молдавии следует пока остаться в СНГ ради торговых отношений с другими членами объединения. Ранее она связывала выход из СНГ с прогрессом по вопросу членства в ЕС
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Dumitro Doru / EPA / ТАСС)

Молдавии стоит оставаться в СНГ, пока это отвечает ее интересам и позволяет ей получать преимущества, заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Pro TV.

«Пока страна может получать преимущества от соглашения, она должна их получить. Сейчас есть проблемы в отношении с Россией. Но там есть и другие страны, с которыми у нас коммерческие отношения. Мы должны быть прагматичными», — сказала она.

Ранее, в начале марте, Санду связала выход из СНГ с прогрессом по членству Молдавии в Евросоюзе, передавал портал Infoprut. Когда мы продвинемся достаточно далеко по европейскому пути, мы будем считать подходящим моментом, когда Республика Молдова должна будет отказаться от СНГ», — сказала она.

Украина вышла из соглашений о налогах с Россией и о героизме народов СНГ
Политика
Фото:РИА Новости

В середине мая председатель молдавского парламента Игорь Гросу выразил уверенность в необходимость обсудить положительные и отрицательные стороны членства Молдавии в СНГ. При этом поднять этот вопрос стоит после завершения спецоперации России на Украине, отметил он в эфире Radio Moldova, передавал Pro TV. «Будем ли мы продолжать быть частью этой организации или нет, я думаю, что нам нужна в этом вопросе политическая дискуссия», — сказал Гроссу.

Он заявил, что Россия ввела эмбарго на молдавскую продукцию, что должно было стать «уроком для наших производителей», которые нашли иные рынки сбыта. По словам Гроссу, сейчас 70% продукции Молдавия поставляет в страны Еврсоюза.

В Молдавии предложили повысить тарифы на газ из-за нестабильных цен
Бизнес
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как упали цены на рекламу в мобильных приложениях РФ и Украины
Исследования
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи

Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз 3 марта. Она сказала, что молдаване являются зрелым народом, поскольку не позволили установиться в стране тирании, у Молдавии должен быть «четкий европейский путь». «Граждане выбрали этот вариант, они видят будущее нашей страны в ЕС, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и мы готовы работать», — добавила она.

В середине мая 19 мая большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Поддержали предложение 512 парламентариев, 39 воздержались, а 43 выступили против.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Майя Санду Молдавия СНГ
Материалы по теме
Санду назвала условие объединения Молдавии с Румынией
Политика
Президент Молдавии Санду не получила приглашение на саммит стран СНГ
Политика
Санду оценила шанс Молдавии вступить в ЕС и сохранить отношения с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter