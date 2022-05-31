Санду призвала к прагматичности в вопросе выхода Молдавии из СНГ

Санду указала, что несмотря на проблемы в отношениях с Россией, Молдавии следует пока остаться в СНГ ради торговых отношений с другими членами объединения. Ранее она связывала выход из СНГ с прогрессом по вопросу членства в ЕС

Майя Санду (Фото: Dumitro Doru / EPA / ТАСС)

Молдавии стоит оставаться в СНГ, пока это отвечает ее интересам и позволяет ей получать преимущества, заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Pro TV.

«Пока страна может получать преимущества от соглашения, она должна их получить. Сейчас есть проблемы в отношении с Россией. Но там есть и другие страны, с которыми у нас коммерческие отношения. Мы должны быть прагматичными», — сказала она.

Ранее, в начале марте, Санду связала выход из СНГ с прогрессом по членству Молдавии в Евросоюзе, передавал портал Infoprut. Когда мы продвинемся достаточно далеко по европейскому пути, мы будем считать подходящим моментом, когда Республика Молдова должна будет отказаться от СНГ», — сказала она.

В середине мая председатель молдавского парламента Игорь Гросу выразил уверенность в необходимость обсудить положительные и отрицательные стороны членства Молдавии в СНГ. При этом поднять этот вопрос стоит после завершения спецоперации России на Украине, отметил он в эфире Radio Moldova, передавал Pro TV. «Будем ли мы продолжать быть частью этой организации или нет, я думаю, что нам нужна в этом вопросе политическая дискуссия», — сказал Гроссу.

Он заявил, что Россия ввела эмбарго на молдавскую продукцию, что должно было стать «уроком для наших производителей», которые нашли иные рынки сбыта. По словам Гроссу, сейчас 70% продукции Молдавия поставляет в страны Еврсоюза.

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Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз 3 марта. Она сказала, что молдаване являются зрелым народом, поскольку не позволили установиться в стране тирании, у Молдавии должен быть «четкий европейский путь». «Граждане выбрали этот вариант, они видят будущее нашей страны в ЕС, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и мы готовы работать», — добавила она.

В середине мая 19 мая большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Молдавии статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Поддержали предложение 512 парламентариев, 39 воздержались, а 43 выступили против.