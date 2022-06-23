МИД Молдавии объяснил отказ полностью поддерживать санкции против России

Молдова не может принять полный пакет санкций Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики, заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Николай Попеску в эфире телеканала «Moldova 1».

«В то же время на данном этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам принять тот самый большой пакет ограничительных мер», — сказал Попеску, отметив, что Кишнев применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.

С начала российской военной операции на Украине Кишинев старается сохранять нейтралитет. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица говорила, что нейтралитет страны прописан в ее Конституции, кроме того, его поддерживают граждане. Комментируя военные действия на Украине, Гаврилица отметила, что в Кишиневе знают о риске эскалации ситуации в непосредственной близости от границ или на территории Молдавии (Молдавия на севере, востоке и юге граничит с украинскими Черновицкой, Винницкой, Одесской областями. — РБК), но пока считают это «отдаленной опасностью».

Президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что страна не присоединится к санкциям, введенным Западом в отношении России, однако все-таки ввела некоторые ограничения. Например, Moldova Agroindbank, крупнейший банк Молдавии, временно перестал переводить деньги клиентов в евро и долларах через российские системы Contact, «Юнистрим» и «Золотая корона».

«Наши банки соблюдают все политики и ограничения, налагаемые международными платежными системами, поэтому в финансовом и банковском отношении соблюдаются все эти запреты, включая все ограничения, применяемые SWIFT или платежными системами Visa или Mastercard», — говорила Санду.