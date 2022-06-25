Клишас заявил об идиотах у власти в Эстонии после слов премьера о России
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на своей странице в Telegram раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, заявившую, что последствия санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине, должны ощутить российские граждане.
«До премьера Эстонии скоро всё же и до самой дойдёт что она ляпнула», — написал он (орфография и пунктуация сохранена). «Может быть пора уже и России сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты (идиотки)», — предположил Клишас в другом посте.
Каллас в интервью Associated Press 23 июня признала, что санкции стран Запада «наносят ущерб простым россиянам, но пока не могут сдержать [президента России Владимира] Путина». Вместе с тем она заявила, что «последствия должно ощутить и население России, потому что, если вы посмотрите, поддержка Путина очень высока» (по данным исследования ВЦИОМа, представленного 24 июня, работу Путина на посту президента одобряют 78,7% среди 1,6 тыс. опрошенных россиян).
По словам премьера Эстонии, ограничительные меры со временем окажут воздействие, нужно только проявить «стратегическое терпение». Она заявила также, что сначала Евросоюз вводил «относительно легкие» санкции, но затем перешел к более жестким мерам.
Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны с конца февраля ввели несколько раундов ограничительных мер против России. Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в начале июня. В него вошло частичное эмбарго на поставки российской нефти, также под ограничения попали 65 физических и 18 юридических лиц. Они затронули в том числе Национальный расчетный депозитарий (выступает платежным агентом по еврооблигациям), кроме того, ЕС согласовал отключение от системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.
Вскоре после этого МИД Польши заявил, что Евросоюз готовит седьмой пакет ограничительных мер. Вильнюс считает, что ограничения должны коснуться энергетической отрасли.
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что говорить о новых мерах преждевременно: по его словам, европейцы уже видят последствия антироссийских санкций, которые выражаются в росте инфляции и других экономических проблемах. Путин заявил, что потери экономики Евросоюза от «санкционной лихорадки» могут превысить $400 млрд. По мнению президента, расчет западных стран на то, что санкции развалят экономику России, не оправдался.