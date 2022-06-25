Клишас заявил об идиотах у власти в Эстонии после слов премьера о России

Премьер Эстонии заявила, что эффект от санкций должны ощутить российские граждане, потому что «поддержка Путина очень высока». Клишас в ответ призвал «сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты»

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на своей странице в Telegram раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, заявившую, что последствия санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине, должны ощутить российские граждане.

«До премьера Эстонии скоро всё же и до самой дойдёт что она ляпнула», — написал он (орфография и пунктуация сохранена). «Может быть пора уже и России сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты (идиотки)», — предположил Клишас в другом посте.

Каллас в интервью Associated Press 23 июня признала, что санкции стран Запада «наносят ущерб простым россиянам, но пока не могут сдержать [президента России Владимира] Путина». Вместе с тем она заявила, что «последствия должно ощутить и население России, потому что, если вы посмотрите, поддержка Путина очень высока» (по данным исследования ВЦИОМа, представленного 24 июня, работу Путина на посту президента одобряют 78,7% среди 1,6 тыс. опрошенных россиян).

По словам премьера Эстонии, ограничительные меры со временем окажут воздействие, нужно только проявить «стратегическое терпение». Она заявила также, что сначала Евросоюз вводил «относительно легкие» санкции, но затем перешел к более жестким мерам.

Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны с конца февраля ввели несколько раундов ограничительных мер против России. Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в начале июня. В него вошло частичное эмбарго на поставки российской нефти, также под ограничения попали 65 физических и 18 юридических лиц. Они затронули в том числе Национальный расчетный депозитарий (выступает платежным агентом по еврооблигациям), кроме того, ЕС согласовал отключение от системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Вскоре после этого МИД Польши заявил, что Евросоюз готовит седьмой пакет ограничительных мер. Вильнюс считает, что ограничения должны коснуться энергетической отрасли.

Читайте на РБК Pro Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай Кейсы Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что говорить о новых мерах преждевременно: по его словам, европейцы уже видят последствия антироссийских санкций, которые выражаются в росте инфляции и других экономических проблемах. Путин заявил, что потери экономики Евросоюза от «санкционной лихорадки» могут превысить $400 млрд. По мнению президента, расчет западных стран на то, что санкции развалят экономику России, не оправдался.