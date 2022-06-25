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Война санкций ,  
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Клишас заявил об идиотах у власти в Эстонии после слов премьера о России

Премьер Эстонии заявила, что эффект от санкций должны ощутить российские граждане, потому что «поддержка Путина очень высока». Клишас в ответ призвал «сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на своей странице в Telegram раскритиковал премьер-министра Эстонии Каю Каллас, заявившую, что последствия санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине, должны ощутить российские граждане.

«До премьера Эстонии скоро всё же и до самой дойдёт что она ляпнула», — написал он (орфография и пунктуация сохранена). «Может быть пора уже и России сделать так, чтобы каждому эстонцу было понятно, что ими управляют идиоты (идиотки)», — предположил Клишас в другом посте.

Каллас в интервью Associated Press 23 июня признала, что санкции стран Запада «наносят ущерб простым россиянам, но пока не могут сдержать [президента России Владимира] Путина». Вместе с тем она заявила, что «последствия должно ощутить и население России, потому что, если вы посмотрите, поддержка Путина очень высока» (по данным исследования ВЦИОМа, представленного 24 июня, работу Путина на посту президента одобряют 78,7% среди 1,6 тыс. опрошенных россиян).

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По словам премьера Эстонии, ограничительные меры со временем окажут воздействие, нужно только проявить «стратегическое терпение». Она заявила также, что сначала Евросоюз вводил «относительно легкие» санкции, но затем перешел к более жестким мерам.

Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны с конца февраля ввели несколько раундов ограничительных мер против России. Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в начале июня. В него вошло частичное эмбарго на поставки российской нефти, также под ограничения попали 65 физических и 18 юридических лиц. Они затронули в том числе Национальный расчетный депозитарий (выступает платежным агентом по еврооблигациям), кроме того, ЕС согласовал отключение от системы SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Вскоре после этого МИД Польши заявил, что Евросоюз готовит седьмой пакет ограничительных мер. Вильнюс считает, что ограничения должны коснуться энергетической отрасли.

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов считает, что говорить о новых мерах преждевременно: по его словам, европейцы уже видят последствия антироссийских санкций, которые выражаются в росте инфляции и других экономических проблемах. Путин заявил, что потери экономики Евросоюза от «санкционной лихорадки» могут превысить $400 млрд. По мнению президента, расчет западных стран на то, что санкции развалят экономику России, не оправдался.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Клишас Эстония санкции Владимир Путин Евросоюз

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