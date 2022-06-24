Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций Запада

Санкции против России оказали «драматический» эффект на ее экономику и финансовую систему, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

Энтони Блинкен (Фото: Jae C. Hong / AP)

Западные санкции уже оказали «драматический» эффект на экономику и финансовую систему России и россияне почувствуют их влияние на повседневную жизнь, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен. Санкции лишили Россию доступа к широкому кругу товаров и технологий, сделали рубль неустойчивым и приведут к падению ее экономики на 10-15% в 2022 году, утверждает американский чиновник.

«В какой-то момент, несмотря на пропаганду, жители России почувствуют это в своей повседневной жизни», — пообещал Блинкен.

Глава Госдепа также сообщил, что США с партнерами продолжат ужесточение санкций, пока на Украине не прекратятся боевые действия.

США, ЕС, Великобритания и другие страны начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ, экспорта в страну широкого круга технологий и товаров, деятельности российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, бизнесменов и их имущества на Западе, а также чиновников и политиков, которые, по мнению властей западных стран, причастных к спецоперации на Украине.

Российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности односторонних ограничительных мер, а также указывали, что они оказывают серьезное негативное влияние на экономику тех стран, кто их вводит. Так, президент России Владимир Путин оценивал возможные потери ЕС от санкций против России в $400 млрд.