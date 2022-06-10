Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Pro, 09:28
Минцифры предложило новые правила сбора данных абонентов для ФСБ Технологии и медиа, 09:24
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 09:24
Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Pro, 09:15
«Тампа» благодаря россиянам оказалась в шаге от 3-го подряд финала НХЛ Спорт, 09:10
Ягудин сравнил дебют Трусовой в легкой атлетике с шоу «Ледниковый период» Спорт, 09:00
Эксперты заявили о рекордном числе слитых баз данных в даркнете Технологии и медиа, 09:00
Как сделать тревел-политику компании максимально эффективной РБК и Trivio, 08:59
Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha Pro, 08:48
Россиянина избрали в совет ISU на фоне отстранения спортсменов Спорт, 08:45
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 08:36
Почему в России упали цены на сталь Pro, 08:30
Испытание импортозамещением: как, расширяясь, не остаться без прибыли Pro, 08:20
Кандидат в президенты Колумбии заявил об опасениях за свою жизнь Политика, 08:19
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн

Власти Канады заморозили как средства на счетах, так и те, что участвовали в транзакциях. Сейчас в стране обсуждается законопроект, который позволит не только блокировать, но и конфисковывать активы подсанкционных лиц
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

С начала российской операции на Украине и до 7 июня Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, попавших в санкционные списки, говорится на сайте канадской полиции.

В частности, замороженными оказались 123 млн канадских долларов ($98,1 млн) на подсанкционных счетах россиян, еще 289 млн ($230,5 млн) были заблокированы в рамках транзакций.

В конце апреля МИД Канады заявил, что в стране планируют изменить законодательство, чтобы получить возможность продавать конфискованные активы тех, кто оказался под санкциями. «Мы ищем возможности не только замораживать, но и конфисковывать активы попавших под санкции физических и юридических лиц, чтобы выплачивать компенсации жертвам с помощью вырученных средств», — утверждала министр иностранных дел Мелани Жоли.

Канада расширила санкции против России
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По данным National Post, под действие поправок может попасть движимое и недвижимое имущество, а также счета в банках и криптокошельки.

Как пишет CBC, в предложенных поправках не уточняется, кто именно будет получать вырученные средства и будут ли они передаваться гуманитарным организациям или непосредственно украинскому правительству. В Минфине и МИДе телеканалу сообщили, что законопроект сейчас проходит юридическую оценку.

Предполагается, что палата общин одобрит законопроект до конца июня, отмечает CBC.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи

После начала российской военной операции Канада объявила о нескольких санкционных пакетах. В них вошли санкции в отношении физлиц и юрлиц, а также экспортные ограничения. Последнее расширение соответствующего списка состоялось 8 июня: тогда санкции были введены в отношении семи отраслей и 28 видов обслуживания, включая добычу угля, сырой нефти, природного газа, производство нефтепродуктов.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции Канада заморозка счетов
Материалы по теме
Минфин США призвал создать коалицию стран, вводящих санкции против России
Политика
Frank Media узнал, что на счетах НРД зависло до €7 млрд из-за санкций
Финансы
Зеленский ввел санкции против Путина, Шойгу и Лаврова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter