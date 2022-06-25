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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сравнил получение Украиной статуса в ЕС с покорением Эвереста

Украина заслужила статус кандидата в члены Евросоюза, он «не упал с неба», уверен Зеленский. Пройдена значительная часть пути на пути в организацию, следует порадоваться вместо обсуждения будущих трудностей, предложил он

Некорректно говорить о «предоставлении» Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, это обесценивает успех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине, как трудно будет преодолеть последние 1848 м. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7 тыс. м?», — предложил Зеленский.

Президент Украины добавил, что с самого утра в интернете, радио и на телевидении обсуждают условия, которые Украины должна будет выполнить для вступления в Евросоюз, отмечая, что они будут сложны и займут несколько лет. Он призвал: «давайте хоть немного порадуемся, тихо, скромно, в душе, но порадуемся за себя, свое государство. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения». Зеленский подчеркнул, что статус в кандидаты «не упал с неба» для Украины.

МИД увидел «освоение пространства СНГ» в статусе кандидата в ЕС для Киева
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Большинство депутатов Европаламента 23 июня приняли резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС подавляющим большинством, «за» высказались 529 парламентариев, «против» — 45, еще 14 человек воздержались. Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении, назвав его «историческим».

Зеленский затем указал, что Украина ждала это решение около 30 лет с момента получения независимости Он отметил, что благодаря этому Евросоюз сделал «самый большой шаг» к своему усилению.

Российские официальные лица при этом разошлись в оценке решения Евросоюза. Глава МИД Сергей Лавров говорил в мае о «серьезных сомнениях» из-за перспективы получения Украиной статуса кандидата, заявив, что организация «из конструктивной экономической платформы, в качестве которой она создавалась, превратилась в агрессивного воинствующего игрока». Спустя месяцев, в конце июня, министр сообщил, что Евросоюз военным блоком не является, а потому рисков и угроз для России нет. Представитель президента Дмитрий Песков также счел, что решение ЕС по Украине является «внутренним европейским делом».

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«Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях «сдерживания» России, — заявила при этом представитель министерства Мария Захарова.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина Евросоюз вступление в ЕС

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Профессиональная аналитика
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