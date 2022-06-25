Зеленский сравнил получение Украиной статуса в ЕС с покорением Эвереста
Некорректно говорить о «предоставлении» Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, это обесценивает успех, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине, как трудно будет преодолеть последние 1848 м. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7 тыс. м?», — предложил Зеленский.
Президент Украины добавил, что с самого утра в интернете, радио и на телевидении обсуждают условия, которые Украины должна будет выполнить для вступления в Евросоюз, отмечая, что они будут сложны и займут несколько лет. Он призвал: «давайте хоть немного порадуемся, тихо, скромно, в душе, но порадуемся за себя, свое государство. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения». Зеленский подчеркнул, что статус в кандидаты «не упал с неба» для Украины.
Большинство депутатов Европаламента 23 июня приняли резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС подавляющим большинством, «за» высказались 529 парламентариев, «против» — 45, еще 14 человек воздержались. Глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении, назвав его «историческим».
Зеленский затем указал, что Украина ждала это решение около 30 лет с момента получения независимости Он отметил, что благодаря этому Евросоюз сделал «самый большой шаг» к своему усилению.
Российские официальные лица при этом разошлись в оценке решения Евросоюза. Глава МИД Сергей Лавров говорил в мае о «серьезных сомнениях» из-за перспективы получения Украиной статуса кандидата, заявив, что организация «из конструктивной экономической платформы, в качестве которой она создавалась, превратилась в агрессивного воинствующего игрока». Спустя месяцев, в конце июня, министр сообщил, что Евросоюз военным блоком не является, а потому рисков и угроз для России нет. Представитель президента Дмитрий Песков также счел, что решение ЕС по Украине является «внутренним европейским делом».
«Евросоюз, по сути, подтвердил, что продолжает линию на активное геополитическое освоение пространства СНГ, его использование в целях «сдерживания» России, — заявила при этом представитель министерства Мария Захарова.