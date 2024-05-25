 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц заявил, что Германия достигла предела в военных поставках Украине

Шольц: Берлин довел до предела поставки вооружений Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Объем переданной и обещанной помощи Украине со стороны Германии составил €28 млрд, подсчитал Шольц, и Берлин уже на пределе. Канцлер снова подтвердил, что ФРГ не передаст Киеву ракеты TAURUS. Москва осуждает военную помощь Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Германия достигла предела в военных поставках Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал N-TV.

«Мы действительно довели до предела все, что можно», — сказал он.

По его словам, объем переданной и анонсированной помощи Киеву со стороны Берлина составил €28 млрд (примерно $30,4 млрд), что делает Германию вторым спонсором Украины в мире после США.

20 мая глава Пентагона Ллойд Остин обещал, что Вашингтон будет поставлять оружие Украине стабильно «неделю за неделей». По его словам, участники контактной группы по обороне Украины с февраля 2022 года выделили Киеву $95 млрд помощи.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении почти $61 млрд на финансирование военной помощи Украине ($23,2 млрд из них будут выделены на восполнение запасов в самих США). После этого Киеву выделили пакет помощи на $1 млрд, а в мае был выделен еще один на общую сумму $400 млн.

США еще раньше стали крупнейшим донором помощи Украине. Так, за период с февраля 2022-го по август 2023 года суммарная военная, финансовая и гуманитарная помощь со стороны Вашингтона составила $66,2 млрд.

Шольц напомнил, что Германия уже передала Украине две зенитно-ракетные системы Patriot американского производства, и обещал поставить еще одну.

Шольц исключил появление ядерного оружия у ЕС
Политика
Олаф Шольц

Канцлер Германии также подтвердил отказ от поставок дальнобойных ракет TAURUS на Украину. По мнению канцлера, поставка TAURUS проблематична, потому что в этом случае немецким военнослужащим придется «самим определять цели». «Это невозможно, если не хочешь сам становиться частью конфликта, а намерен оставаться крупнейшим в Европе донором, — резюмировал Шольц. — Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе, но мы не позволим конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО».

TAURUS KEPD 350/150 — это ракета класса «воздух — земля», которая предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м), что затрудняет обнаружение радарами. Дальность полета ракеты составляет примерно 500 км.

Ракета разрабатывается и производится TAURUS Systems, совместным предприятием немецкой MBDA и шведской Saab Bofors Dynamics.

Шольц не в первый раз заявляет об отказе Берлина передавать Киеву TAURUS. Он говорил, что Берлин не будет передавать Киеву такие ракеты, так как это безответственно. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал точку зрения канцлера по поводу TAURUS.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и считает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Олаф Шольц поставки оружия Украина
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Германия и Дания передали на Украину 10 дополнительных танков Leopard
Политика
Германия решила передать Украине еще три комплекса HIMARS
Политика
Германия выступила за новые меры в отношении украинских беженцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
В Петербурге нейтрализовали открывшего стрельбу по полиции мужчину Общество, 19:06
В результате взрыва гранаты в квартире в Саратове погиб человек Общество, 19:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии Спорт, 18:59
Семак продлил контракт с «Зенитом» на пять лет Спорт, 18:58
Чеченский министр раскрыл личность стрелка в Петербурге Политика, 18:46
«Балтика» вылетела из РПЛ, «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыках Спорт, 18:32
Футболист «Зенита» Кассьерра стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ Спорт, 18:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Зенит» в 99-й день рождения выиграл шестой подряд чемпионат России Спорт, 18:30
«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило чемпионство Спорт, 18:29
Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области Политика, 18:19
Шольц заявил, что Германия достигла предела в военных поставках Украине Политика, 18:15
Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого уровня Общество, 18:06
Сборная Чехии впервые за 14 лет вышла в финал ЧМ по хоккею Спорт, 17:52
Пленному украинскому военнослужащему вручили российский паспорт Политика, 17:45