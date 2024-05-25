Шольц заявил, что Германия достигла предела в военных поставках Украине

Объем переданной и обещанной помощи Украине со стороны Германии составил €28 млрд, подсчитал Шольц, и Берлин уже на пределе. Канцлер снова подтвердил, что ФРГ не передаст Киеву ракеты TAURUS. Москва осуждает военную помощь Украине

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Германия достигла предела в военных поставках Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает телеканал N-TV.

«Мы действительно довели до предела все, что можно», — сказал он.

По его словам, объем переданной и анонсированной помощи Киеву со стороны Берлина составил €28 млрд (примерно $30,4 млрд), что делает Германию вторым спонсором Украины в мире после США.

20 мая глава Пентагона Ллойд Остин обещал, что Вашингтон будет поставлять оружие Украине стабильно «неделю за неделей». По его словам, участники контактной группы по обороне Украины с февраля 2022 года выделили Киеву $95 млрд помощи. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон о выделении почти $61 млрд на финансирование военной помощи Украине ($23,2 млрд из них будут выделены на восполнение запасов в самих США). После этого Киеву выделили пакет помощи на $1 млрд, а в мае был выделен еще один на общую сумму $400 млн. США еще раньше стали крупнейшим донором помощи Украине. Так, за период с февраля 2022-го по август 2023 года суммарная военная, финансовая и гуманитарная помощь со стороны Вашингтона составила $66,2 млрд.

Шольц напомнил, что Германия уже передала Украине две зенитно-ракетные системы Patriot американского производства, и обещал поставить еще одну.

Канцлер Германии также подтвердил отказ от поставок дальнобойных ракет TAURUS на Украину. По мнению канцлера, поставка TAURUS проблематична, потому что в этом случае немецким военнослужащим придется «самим определять цели». «Это невозможно, если не хочешь сам становиться частью конфликта, а намерен оставаться крупнейшим в Европе донором, — резюмировал Шольц. — Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе, но мы не позволим конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО».

TAURUS KEPD 350/150 — это ракета класса «воздух — земля», которая предназначена для преодоления плотной противовоздушной обороны с помощью полета на очень низкой высоте (50 м), что затрудняет обнаружение радарами. Дальность полета ракеты составляет примерно 500 км. Ракета разрабатывается и производится TAURUS Systems, совместным предприятием немецкой MBDA и шведской Saab Bofors Dynamics.

Шольц не в первый раз заявляет об отказе Берлина передавать Киеву TAURUS. Он говорил, что Берлин не будет передавать Киеву такие ракеты, так как это безответственно. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал точку зрения канцлера по поводу TAURUS.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и считает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.