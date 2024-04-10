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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил отказ Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

Зеленский: Шольц отказывается поставлять Украине Taurus из-за ядерной угрозы
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц, объясняя отсутствие поставок Украине Taurus, заявлял, что для контроля их применения нужно участие немецких солдат, а это исключено. Зеленский считает, что канцлер рассматривает ракеты как защиту от ядерного оружия
Владимир Зеленский и&nbsp;Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. По словам Зеленского, Шольц рассматривает это вооружение как средство «сдерживания России», в том числе от применения ядерных средств, и именно поэтому не хочет передавать его Украине.

«Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он является представителем неядерного государства, Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии», — заявил Зеленский (цитата по Politico). В связи с этим, по словам украинского президента, Шольц считает, что не может оставить страну без этих ракет.

Зеленский отметил, что не видит логики в такой позиции, поскольку «никакие ракеты не защитят никого от ядерных ударов, если, не дай бог, разразится ядерная война».

Заявления о возможности ядерной войны звучат на фоне продолжающихся военных действий на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что подобные рассуждения безответственны. Он подчеркивал, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине страны.

Шольц при этом озвучивал иное объяснение, отмечает Politico. Канцлер считает, что передача Украине Taurus может вызвать эскалацию, вплоть до столкновения России и НАТО. «Это черта, которую я не хочу переступать, как канцлер», — заявлял Шольц в марте, подчеркивая, что должен не допустить вовлечения Германии в конфликт. По мнению политика, передача Украине ракет потребует присутствия в стране немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта.

Шольца не поддерживают глава МИД Германии Анналена Бербок и другие министры. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал схему с закупкой Taurus у Берлина и передачей их Киеву через Лондон. Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит ход боевых действий.

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Олаф Шольц Украина Германия Taurus
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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