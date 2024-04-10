Зеленский объяснил отказ Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

Шольц, объясняя отсутствие поставок Украине Taurus, заявлял, что для контроля их применения нужно участие немецких солдат, а это исключено. Зеленский считает, что канцлер рассматривает ракеты как защиту от ядерного оружия

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. По словам Зеленского, Шольц рассматривает это вооружение как средство «сдерживания России», в том числе от применения ядерных средств, и именно поэтому не хочет передавать его Украине.

«Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он является представителем неядерного государства, Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии», — заявил Зеленский (цитата по Politico). В связи с этим, по словам украинского президента, Шольц считает, что не может оставить страну без этих ракет.

Зеленский отметил, что не видит логики в такой позиции, поскольку «никакие ракеты не защитят никого от ядерных ударов, если, не дай бог, разразится ядерная война».

Заявления о возможности ядерной войны звучат на фоне продолжающихся военных действий на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что подобные рассуждения безответственны. Он подчеркивал, что все причины возможного использования ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине страны.

Шольц при этом озвучивал иное объяснение, отмечает Politico. Канцлер считает, что передача Украине Taurus может вызвать эскалацию, вплоть до столкновения России и НАТО. «Это черта, которую я не хочу переступать, как канцлер», — заявлял Шольц в марте, подчеркивая, что должен не допустить вовлечения Германии в конфликт. По мнению политика, передача Украине ракет потребует присутствия в стране немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта.

Шольца не поддерживают глава МИД Германии Анналена Бербок и другие министры. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал схему с закупкой Taurus у Берлина и передачей их Киеву через Лондон. Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит ход боевых действий.