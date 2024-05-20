Глава Пентагона пообещал «устойчивый поток» военной помощи Украине

Остин отметил, что Украина «остро нуждается» в системах ПВО, на удовлетворении этой потребности в первую очередь будут сосредоточены усилия США и союзников. Россия осуждает военную помощь Украине

Ллойд Остин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США будут поставлять оружие Украине стабильно «неделю за неделей», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Вы увидите устойчивый поток помощи США Украине неделю за неделей», — сказал он, обещая предоставлять Киеву «существенные пакеты помощи».

Свое заявление он сделал на 22-м заседании контактной группы по обороне Украины, в котором приняли участие около 50 государств. По его словам, участники группы с февраля 2022-го выделили Киеву $95 млрд помощи.

Ключевой темой заседания он назвал поставки средств ПВО Украине. Остин анонсировал, что она в скором времени получит дополнительные снаряды для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, Patriot, реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переносных ЗРК Stinger и противотанковых систем Javelin и AT-4, а также бронетехнику.

В апреле США согласовали после полугодовой задержки выделение дополнительной помощи Украине на общую сумму $61 млрд. После этого стране выделили пакет на $1 млрд, в который вошли зенитные ракеты Stinger; дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и др. В конце апреля Белый дом сообщил, что Киев уже получает обещанные вооружения.

В мае был выделен еще один пакет помощи, на общую сумму $400 млн, 33-м по счету с августа 2021 года, сообщал госсекретарь Энтони Блинкен. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS, гаубиц, боевые машины пехоты Bradley и другую технику. Кроме того, Вашингтон направит $2 млрд на финансирование производства оружия на Украине и закупок его у других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.