Глава Пентагона пообещал «устойчивый поток» военной помощи Украине
США будут поставлять оружие Украине стабильно «неделю за неделей», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Вы увидите устойчивый поток помощи США Украине неделю за неделей», — сказал он, обещая предоставлять Киеву «существенные пакеты помощи».
Свое заявление он сделал на 22-м заседании контактной группы по обороне Украины, в котором приняли участие около 50 государств. По его словам, участники группы с февраля 2022-го выделили Киеву $95 млрд помощи.
Ключевой темой заседания он назвал поставки средств ПВО Украине. Остин анонсировал, что она в скором времени получит дополнительные снаряды для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, Patriot, реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переносных ЗРК Stinger и противотанковых систем Javelin и AT-4, а также бронетехнику.
В апреле США согласовали после полугодовой задержки выделение дополнительной помощи Украине на общую сумму $61 млрд. После этого стране выделили пакет на $1 млрд, в который вошли зенитные ракеты Stinger; дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и др. В конце апреля Белый дом сообщил, что Киев уже получает обещанные вооружения.
В мае был выделен еще один пакет помощи, на общую сумму $400 млн, 33-м по счету с августа 2021 года, сообщал госсекретарь Энтони Блинкен. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS, гаубиц, боевые машины пехоты Bradley и другую технику. Кроме того, Вашингтон направит $2 млрд на финансирование производства оружия на Украине и закупок его у других стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.
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