Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня Himars, гаубиц и БМП Bradley, сообщил Блинкен

Энтони Блинкен (Фото: Olivier Douliery / Reuters)

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в $400 млн, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление приводит пресс-служба Госдепа.

По словам Блинкена, очередной пакет помощи стал 33-м с августа 2021 года и включает в себя боеприпасы для ранее переданных Киеву систем Himars, гаубиц и БМП Bradley, мостоукладчики и другое оборудование. Он также предусматривает техническое обслуживание, обучение и другую поддержку Киева, говорится в заявлении.

Вашингтон, по словам госсекретаря США, продолжает «сплачивать мир» для поддержки Украины. «Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились в знак солидарности с Украиной, чтобы оказать поддержку в защите ее суверенитета и территориальной целостности», — заявил Блинкен.

Новый пакет помощи 2 марта анонсировала администрация президента США Джо Байдена, но деталей не привела. Reuters со ссылкой на источники писал, что речь может идти о дополнительных управляемых ракетах GMLRS для HIMARS.

Материал дополняется