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Политика ,  
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Шольц исключил появление ядерного оружия у ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил появление ядерного оружия у ЕС
Из стран ЕС своим ядерным оружием обладает только Франция, также в Европе размещается американское ядерное оружие в рамках программ НАТО. Шольц назвал «нереальным» появление ядерного оружия у Евросоюза
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

ЕС не будет обладать ядерным оружием, написал в колонке для The Economist канцлер Германии Олаф Шольц.

«Чтобы внести ясность, никакого «ядерного оружия ЕС» не будет — это просто нереально. У нас также нет намерений ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», — пишет он.

Из стран ЕС на данный момент ядерное оружие есть только у Франции. Также им обладают вышедшая из союза Великобритания, США, Россия, Китай, Пакистан, Индия, Израиль и КНДР. Больше всего ядерных боеголовок у Вашингтона и Москвы.

Шольц отметил, что в ЕС «в дополнение к средствам ядерного сдерживания» рассматривают «мощные обычные вооруженные силы, воздушную и противоракетную оборону, а также кибернетические, космические возможности и возможности нанесения высокоточных ударов».

Канцлер также заявил о «беспрецедентных тектонических сдвигах в политике безопасности и обороны Германии» на фоне «стремления к империализму» президента Владимира Путина: это увеличение расходов на оборону до 2% ВВП (как того требует НАТО), создание фонда для модернизации армии в €100 млрд, размещение бригады в Литве и т.д.

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Фото:SebLecornu / X

В феврале член партии Шольца СДПГ, вице-президент Европарламента (ЕП) Катарина Барли заявила, что обладание ЕС ядерным оружием могло бы стать темой для обсуждения, поскольку Европа больше не может полагаться на американское ядерное оружие. Такое заявление она сделала после высказываний кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он отказал одной из стран НАТО в защите от России из-за невыполнения плана по тратам на оборону.

В Европе c 1950-х размещается американское ядерное оружие в рамках ядерного сдерживания НАТО (США передали альянсу часть своего оружия). После окончания холодной войны общий арсенал в Европе был сокращен до тактических или нестратегических ядерных бомб воздушного базирования. В наше время в совместном использовании ядерного оружия США участвуют неядерные Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, а также Франция и Британия.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ядерное оружие Олаф Шольц Германия
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