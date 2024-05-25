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Политика ,  
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Песков прокомментировал данные FT о возможной мобилизации в России

Песков — о данных FT: Путин говорил, что в России нет потребности в мобилизации

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в стране нет необходимости в мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новости».

Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой источник газеты, близкий к российскому Минобороны, заявил, что для сохранения успехов в зоне боевых действий (например, продвижение в Харьковской области и на Донбассе), Москве потребуется новая волна мобилизации. По его словам, «к концу этого или началу следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной».

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в мобилизации — ред.) нет», — сказал Песков.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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