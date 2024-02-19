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Военная операция на Украине ,  
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Медведев раскрыл число поступивших на военную службу с начала года

Медведев: более 53 тыс. человек поступили на военную службу с начала года
Сюжет
Военная операция на Украине
С 1 января текущего года на службу для участия в военной операции поступили свыше 53 тыс. человек, сообщил Медведев. Путин говорил в конце января, что в зоне боевых действий находится более 600 тыс.
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

С начала года более 50 тыс. человек поступили на службу для участия в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном.

«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают», — сказал он (цитата по ТАСС).

В декабре прошлого года Минобороны впервые с начала военной операции назвало число служащих в Вооруженных силах по контракту — более 640 тыс. человек. Глава ведомства Сергей Шойгу говорил, что к концу текущего года планируется «довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований» до 745 тыс.

Президент Владимир Путин сообщил в конце января, что в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января сообщил, что численность армии страны — 880 тыс. человек. В сухопутных войсках служат более 600 тыс. военных, говорил он.

Шойгу в декабре заявил, что с начала военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными. В минувшем январе потери составили еще 23 тыс. человек, отметил он.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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