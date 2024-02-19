Медведев раскрыл число поступивших на военную службу с начала года
С начала года более 50 тыс. человек поступили на службу для участия в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов в Грозном.
«По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 53 тыс. человек. В целом процесс идет неплохо. Округа, регионы активно работают», — сказал он (цитата по ТАСС).
В декабре прошлого года Минобороны впервые с начала военной операции назвало число служащих в Вооруженных силах по контракту — более 640 тыс. человек. Глава ведомства Сергей Шойгу говорил, что к концу текущего года планируется «довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований» до 745 тыс.
Президент Владимир Путин сообщил в конце января, что в зоне боевых действий находится свыше 600 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце января сообщил, что численность армии страны — 880 тыс. человек. В сухопутных войсках служат более 600 тыс. военных, говорил он.
Шойгу в декабре заявил, что с начала военной операции потери украинской армии составили 383 тыс. убитыми и ранеными. В минувшем январе потери составили еще 23 тыс. человек, отметил он.
Российские потери последний раз называли в сентябре 2022 года: 5937 погибших.
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