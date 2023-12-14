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Путин заявил об отсутствии на сегодня необходимости второй мобилизации

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Прямая линия Путина
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Военная операция на Украине
Поток добровольцев и контрактников не сокращается, план по привлечению военнослужащих в войска перевыполнен, поэтому необходимости в новой мобилизации нет, заявил глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Необходимости в новой мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

Он подчеркнул, что уже мобилизованные воюют эффективно, хотя в начале набора по отношению к ним было «много иронии». По словам президента, сейчас 244 тыс. мобилизованных находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Россия начала широкую кампанию по привлечению добровольцев в войска. Уже набраны 486 тыс. военнослужащих, хотя план был 412 тыс., и поток контрактников и добровольцев не сокращается. «Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — заметил он.

При этом президент подчеркнул, что «все, кто с оружием в руках борется за Россию», — и контрактники, и добровольцы, и мобилизованные — должны быть поставлены в одинаковые условия.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Частичная мобилизация в 2022 году была объявлена 21 сентября, 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тыс. человек.

В начале 2023 года сентября в Сети появилось изображение «приказа» о частичной мобилизации, подписанного Сергеем Шойгу. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал документ фейком Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

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В июне Путин также говорил, что не видит на данный момент необходимость в новой мобилизации, но признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — отмечал глава государства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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