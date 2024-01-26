Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине

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В зоне боевых действий военной операции на Украине находятся свыше 600 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в Петербурге в ходе общения со студентами — участниками военной операции.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая — почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек», — рассказал президент.

Он предложил студентам обсудить, что нужно сделать, чтобы улучшить государственный механизм, который «работает с известными административными издержками».

14 декабря 2023 года Путин также сообщил, что в зоне боевых действий на Украине находятся 617 тыс. человек, а протяженность линии боевого соприкосновения — свыше 2 тыс. км.

Днем 26 января Путин поручил наделять статусом ветерана боевых действий участников военной операции на основании документов, подтверждающих получение ими увечий или заболеваний в период ее проведения. Ответственным за исполнение поручения назначили премьера Михаила Мишустина.