Белоусов не увидел необходимости в новой мобилизации
С комплектованием армии есть определенные проблемы, однако речь не идет о мобилизации, заявил кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания Совфеда, где рассматривается вопрос о его назначении. Его слова передает корреспондент РБК.
По словам Белоусова, будут проводиться плановые мероприятия по комплектованию Вооруженных сил, в том числе контрактная служба. В первую очередь Минобороны необходимо заниматься вопросами, связанными с военным образованием, считает он.
Президент России Владимир Путин 14 декабря объявил о широкой кампании по привлечению добровольцев в армию и также исключил необходимость проведения второй мобилизации. По его словам, ежедневно по всей стране контракты заключают 1,5 тыс. человек. К тому моменту набрали 486 тыс. военнослужащих при плане в 412 тыс., уточнял он.
Частичную мобилизацию в стране объявляли 21 сентября 2022 года. Она завершилась 28 октября. По словам действующего на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, в рамках нее призвали 300 тыс. человек.
Путин предложил кандидатуру Белоусова на должность главы Минобороны 12 мая. Шойгу руководил ведомством с 2012 года и теперь его рассматривают в качестве секретаря Совета безопасности. В Кремле объяснили эту перестановку необходимостью инноваций для «победы на поле боя».
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