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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне сочли цель Украины недостижимой в ближайшее время

Генерал Марк Милли: цель Украины вернуть все свои территории пока недостижима
Зеленский считает, что единственным условием для мирных переговоров с Россией является возвращение к границам 1991 года. Марк Милли отметил, что такая цель в краткосрочной перспективе выглядит недостижимой
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории не выглядит достижимой в краткосрочной перспективе, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Он сказал, что стратегическая цель Украины — вернуть все занятые Россией территории, но, по словам Милли, там находится «пара сотен тысяч российских войск». «Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — заявил генерал.

По его словам, это означает, что «кровавые бои» на Украине продолжатся, после чего «в какой-то момент» обе стороны вернутся к переговорам. Милли подчеркнул, что США продолжат вооружать Украину, в том числе поставлять «самые эффективные» средства ПВО.

О том, что возвращение к границам 1991 года является единственным условием для мирных переговоров с Россией, ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В российском МИДе считают нереалистичными условия, которые выдвигает Украина для переговоров. Президент Владимир Путин исключал возможность обсуждения статуса новых областей России, а также Крыма. Его представитель Дмитрий Песков отмечал, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение этих регионов к России.

Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования, состоявшегося в сентябре 2022-го. Украина и страны Запада считают референдумы незаконными; Россия заявляет, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен.

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США и Украина уже несколько месяцев заявляют о подготовке ВСУ к контрнаступлению. 23 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время. Вашингтон считает, что успех Украины на поле боя может сподвигнуть Москву вернуться за стол переговоров.

В Кремле неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам, отмечая, что от них отказывается украинская сторона. Говоря о возможном контрнаступлении Киева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны отслеживает ситуацию.

В Пентагоне сочли цель Украины недостижимой в ближайшее время
В Пентагоне сочли цель Украины недостижимой в ближайшее время

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Марк Милли США Пентагон Военная операция на Украине территориальная принадлежность

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