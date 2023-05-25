Шойгу оценил стоимость переданного Украине Западом оружия

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Западные страны передали Украине вооружения на общую сумму в более чем $65 млрд, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца», накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд», — сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Оказывая военную помощь Украине, западные страны затягивают конфликт, считает министр.

В начале мая в Министерстве обороны США заявили, что с начала российской военной операции Вашингтон поставил Украине военную помощь на общую сумму $35,7 млрд. Среди прочего Киеву выделяли снаряды для реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийские мобильные комплексы HIMARS, боевые машины пехоты Bradley и танки Abrams.

В конце апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель оценил стоимость переданного Украине вооружения в €13 млрд. Кроме того, ЕС уже подготовил более 16 тыс. украинских солдат. Цель состоит в том, чтобы довести их количество до 30 тыс., говорил Боррель.

Россия осуждает передачу Западом вооружений Украине. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.