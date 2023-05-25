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Война санкций ,  
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Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
После начала спецоперации на Украине крупнейшие рейтинговые агентства S&P, Moody’s и Fitch объявили об уходе из России. МИД ранее анонсировал создание независимого рейтингового агентства, Путин призвал создать его в ЕАЭС
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории объединения. С такой инициативой он выступил на саммите ЕАЭС, который проходит в Москве.

«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла», — сказал Путин.

Президент также указал на важность формирования зон свободной торговли со всеми заинтересованными странами и выступил за совместное развитие международной платежной инфраструктуры национальных и цифровых валют центральных банков. «Общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета ЕАЭС», — подчеркнул глава государства.

ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах.

Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте объединения.

После начала российской спецоперации на Украине крупнейшие международные рейтинговые агентства, в том числе S&P, Fitch и Moody's, объявили об уходе из страны.

Тем не менее все они продолжили публиковать информацию о российском рынке. Moody's в июне прошлого года сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. «Держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорилось в сообщении агентства.

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О произошедшем в России дефолте сообщило также в ночь на 27 июня агентство Bloomberg. Речь шла о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

В Кремле с этой оценкой не согласились. Представитель президента Дмитрий Песков пояснил, что платеж России по еврооблигациям был совершен в мае, а потому «удержание» Euroclear этих денег не является проблемой официальной Москвы. «То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — заявил Песков, назвав соответствующие утверждения абсолютно неправомерными.

В начале июня Министерство иностранных дел России внесло старшего исполнительного директора Moody's Роба Фаубера, президента и старшего исполнительного директора Fitch Group Пола Тейлора, старшего исполнительного директора компании Standard & Poor’s (S&P) Дугласа Питерсона в санкционный список.

Также МИД анонсировал создание Россией совместно с партнерами собственного рейтингового агентства из-за «предвзятости» западных структур. В России сейчас действуют четыре рейтинговых агентства: «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА), Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

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Илья Пламенев Илья Пламенев
рейтинговое агентство ЕАЭС Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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