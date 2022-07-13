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В МИД анонсировали создание рейтингового агентства из-за «предвзятости»

В России создадут рейтинговое агентство, так как западные организации выполняют политический заказ, сообщили в МИД. В июне ведомство ввело санкции против глав S&P, Fitch Group и Moody's. Последняя трижды объявляла дефолт России
Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС
Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Рейтинговые агентства стран Запада делают предвзятые оценки экономического положения России, выполняя политический заказ, это побудило Москву вместе с партнерами начать работу над созданием собственной независимой рейтинговой организации, заявил в интервью «РИА Новости» директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Бирический.

«В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», — подчеркнул дипломат.

Биричевский уверен, что наличие рейтинговой организации, информация которой о российских компаниях и экономике отличалась бы объективностью, «давно востребовано».

Moody's сообщило о дефолте России по евробондам
Экономика
Фото:Imago / ТАСС

Рейтинговое агентство Moody's 27 июня сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. «Держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорилось в сообщении агентства. В Moody's отметили, что будет считать платежи в рублях в качестве дефолта, указ о выплатах по госдолгу в российской валюте подписал президент Владимир Путин.

В конце июня Moody's объявило о дефолте в России по еврооблигациям уже в третий раз. Первый случай касался неплатежей по ОФЗ нерезидентам. 2 марта Минфин выплатил купонный доход в размере 11,2 млрд руб. по двум выпускам ОФЗ. ПРи этом Банк России заморозил выплаты по акциям и бондам для иностранцев. Как пояснил регулятор, сами выплаты производиться могут, но деньги фактически будут удержаны. Второй случай был связан с предложением Минфина выкупить за рубли еврооблигации с погашением 4 апреля 2022 года. Тогда российская сторона должна была погасить долларовые бумаги на $2 млрд. Обязательства по выкупленным облигациям ведомство в таком случае признавало досрочно исполненными.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги, после чего стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы.

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«Черная метка для репутации»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

О произошедшем в России дефолте сообщило также в ночь на 27 июня агентство Bloomberg. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

В Кремле с этой оценкой не согласились. Представитель президента Дмитрий Песков пояснил, что платеж России по еврооблигациям был совершен в мае, а потому «удержание» Euroclear этих денег не является проблемой официальной Москвы. «То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул Песков, назвав соответствующие утверждения «абсолютно неправомерными».

«Bloomberg как раз занимается всем тем, что запрещено в первую очередь на Западе. <...> Это люди, которые выдают себя за журналистов, на самом деле обслуживают совершенно другие интересы, и, кстати говоря, давно», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

В начале июня министерство внесло старшего исполнительного директора Moody's Роба Фаубера, президента и старшего исполнительного директора Fitch Group Пола Тейлора, старшего исполнительного директора компании Standard & Poor’s (S&P) Дугласа Питерсона в санкционный список.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МИД рейтинговое агентство Moody's Fitch S&P рейтинги российская экономика
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