В МИД анонсировали создание рейтингового агентства из-за «предвзятости»

В России создадут рейтинговое агентство, так как западные организации выполняют политический заказ, сообщили в МИД. В июне ведомство ввело санкции против глав S&P, Fitch Group и Moody's. Последняя трижды объявляла дефолт России

Фото: Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Рейтинговые агентства стран Запада делают предвзятые оценки экономического положения России, выполняя политический заказ, это побудило Москву вместе с партнерами начать работу над созданием собственной независимой рейтинговой организации, заявил в интервью «РИА Новости» директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Бирический.

«В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах», — подчеркнул дипломат.

Биричевский уверен, что наличие рейтинговой организации, информация которой о российских компаниях и экономике отличалась бы объективностью, «давно востребовано».

Рейтинговое агентство Moody's 27 июня сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. «Держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорилось в сообщении агентства. В Moody's отметили, что будет считать платежи в рублях в качестве дефолта, указ о выплатах по госдолгу в российской валюте подписал президент Владимир Путин.

В конце июня Moody's объявило о дефолте в России по еврооблигациям уже в третий раз. Первый случай касался неплатежей по ОФЗ нерезидентам. 2 марта Минфин выплатил купонный доход в размере 11,2 млрд руб. по двум выпускам ОФЗ. ПРи этом Банк России заморозил выплаты по акциям и бондам для иностранцев. Как пояснил регулятор, сами выплаты производиться могут, но деньги фактически будут удержаны. Второй случай был связан с предложением Минфина выкупить за рубли еврооблигации с погашением 4 апреля 2022 года. Тогда российская сторона должна была погасить долларовые бумаги на $2 млрд. Обязательства по выкупленным облигациям ведомство в таком случае признавало досрочно исполненными.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги, после чего стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы.

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О произошедшем в России дефолте сообщило также в ночь на 27 июня агентство Bloomberg. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

В Кремле с этой оценкой не согласились. Представитель президента Дмитрий Песков пояснил, что платеж России по еврооблигациям был совершен в мае, а потому «удержание» Euroclear этих денег не является проблемой официальной Москвы. «То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул Песков, назвав соответствующие утверждения «абсолютно неправомерными».

«Bloomberg как раз занимается всем тем, что запрещено в первую очередь на Западе. <...> Это люди, которые выдают себя за журналистов, на самом деле обслуживают совершенно другие интересы, и, кстати говоря, давно», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

В начале июня министерство внесло старшего исполнительного директора Moody's Роба Фаубера, президента и старшего исполнительного директора Fitch Group Пола Тейлора, старшего исполнительного директора компании Standard & Poor’s (S&P) Дугласа Питерсона в санкционный список.