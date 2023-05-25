Путин назвал успешным сотрудничество стран ЕАЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Шойгу оценил стоимость переданного Украине Западом оружия Политика, 15:31
Еврокомиссия оценила объем замороженных активов российского ЦБ Политика, 15:31
С Аллы Пугачевой через суд потребовали оплаты долга по аренде участка Общество, 15:28
Песков заявил, что «киевский режим» можно назвать террористическим Политика, 15:25
Ласицкене со слезами на глазах назвала международную карьеру завершенной Спорт, 15:23
Брокер ВТБ начнет «справедливо» удерживать НДФЛ с купонов по бондам Инвестиции, 15:20
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 15:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
Как в Москве затопило некоторые улицы после дождя. Видео Общество, 15:11
В Москве вырос спрос на аренду элитного жилья из-за возврата релокантов Недвижимость, 15:06
Как потребители оценивают работу контакт-центров — опрос Ventra Go! Pro, 15:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:02
Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева Политика, 15:00
«Как с рабами». Такеши Китано обвинил японский шоу-бизнес в харассменте Life, 14:59

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Экономика ,  
0 

Путин назвал успешным сотрудничество стран ЕАЭС

Путин: сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно
Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)
Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет «весьма успешно», заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

«Естественно, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами — членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», — отметил президент.

Главным бенефициаром сотрудничества он назвал Армению: там самый высокий процент роста экономики. «В прошлом году было 12,6 [%], если я не ошибаюсь, в текущем году — 12,1», — уточнил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Встреча ВЕЭС в узком составе проходит в Москве. В ней помимо Путина и Пашиняна участвуют президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Теги
Персоны
Владимир Путин ЕАЭС Армения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Путин провел заседание Высшего экономического совета ЕАЭС. Видео
Экономика
Минтруд насчитал 2,5 млн необходимых экономике новых специалистов
Экономика
В Армении и Казахстане выросло число трудовых мигрантов из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter