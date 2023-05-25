Путин назвал успешным сотрудничество стран ЕАЭС

Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет «весьма успешно», заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Стенограмма его речи опубликована на сайте Кремля.

«Естественно, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами — членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга», — отметил президент.

Главным бенефициаром сотрудничества он назвал Армению: там самый высокий процент роста экономики. «В прошлом году было 12,6 [%], если я не ошибаюсь, в текущем году — 12,1», — уточнил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Встреча ВЕЭС в узком составе проходит в Москве. В ней помимо Путина и Пашиняна участвуют президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.