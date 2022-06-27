Moody's сообщило о дефолте России по евробондам

27 июня держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на сумму $100 млн до истечения 30-дневного льготного периода, что международное рейтинговое агентство расценило как дефолт

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, по мнению ушедшего из России международного рейтингового агентства Moody's.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт», — говорится в сообщении.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплаты по внешнему госдолгу в рублях, напомнили в Moody's. Агентство будет рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям.

Дефолт по внешним обязательствам могут признавать международные рейтинговые агентства (помимо Moody's это также ушедшие Fitch и S&P), Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA), сами держатели бондов путем голосования или иностранный суд в случае обращения кредиторов.

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия допустила дефолт. Газета The Wall Street Journal считает, что это произошло впервые с 1918 года.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций — долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году.

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Российский Минфин возразил. Обязательства были исполнены в полном объеме, заверили в ведомстве. Выплаты в оригинальных валютах были перечислены 20 мая 2022 года платежному агенту «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), а до конечных адресатов они не дошли из-за действий международных расчетно-клиринговых систем, пояснили в Минфине.

Внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает эквивалент $57,1 млрд, следует из данных Минфина. Большую его часть (порядка 64%) составляют обязательства по внешним облигационным займам. Россия обслуживает 14 выпусков таких облигаций с различными сроками погашения — от 2023 до 2047 года

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