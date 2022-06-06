МИД внес в «стоп-лист» министров США, глав Universal Pictures и Netflix
МИД России объявил о персональных санкциях против еще 61 гражданина США, список появился на сайте ведомства. В него, в частности, попали министр энергетики Дженнифер Грэнхольм и министр финансов Джанет Йеллен.
«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», — заявили в МИДе.
В перечень лиц также попали, в частности, попали президент и старший исполнительный директор компании Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер, президент и старший исполнительный директор NASDAQ Адена Фридман, президент компании United Airlines Бретт Харт, старший исполнительный директор компании Netflix Вилмонт Хастинг, президент Universal Pictures Питер Крамер и другие.
После появления нового списка общее число граждан США, находящихся под санкциями России, выросло до 963. В их числе есть президент США Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис.
Netflix ранее отказался транслировать 20 российских федеральных каналов (их вещание по закону обязательно с 1 марта), а в начале марта приостановил деятельность в России. Была временно прекращена и работа над оригинальными российскими проектами — сериалами «Петля», «Ничего особенного» и другими. В конце марта Netflix удалил свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России, в конце мая сайт перестал работать у российских пользователей без VPN. В Роскомнадзоре сообщили, что не блокировали доступ к ресурсу.
Universal Pictures вместе с другими крупными киностудиями Голливуда к началу марта приостановила все запланированные показы в России: в частности, 24 марта должен был выйти мультфильм «Плохие парни», а 7 апреля — фильм «Скорая помощь». Аналогичные решение приняли также в Disney, Paramount, Warner Bros. и Sony.
В конце мая американский Минфин не стал продлевать лицензию, разрешавшую западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России. Йеллен за несколько дней до этого отметила, что если в Москве не найдут способа продолжить проведение этих платежей и осуществит технический дефолт, то это вряд ли значительно изменит ее положение. «Ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала», — пояснила министр.
Отсутствие лицензии позволяла российскому Минфину доводить деньги до любых держателей международных облигаций России, номинированных в долларах США, а если они номинированы в евро — то по крайней мере до американских инвесторов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем заявил, что «США и сателлитам» стоит «привыкать к рублю», поскольку Москва будет осуществлять выплату по госдолгу в российской валюте.