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Политика ,  
0 

Кремль не согласился с тем, что в России наступил дефолт

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль на согласен с тем, что в России наступил дефолт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретаря президента спросили, согласны ли в Кремле с тем, что в России произошел первый с 1918 года дефолт, как написало агентство Bloomberg.

«Нет, не согласны», — ответил Песков.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги, после чего стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы.

О том, что в воскресенье истек льготный период для выплаты около $100 млн платежей по гособлигациям, выпущенным Минфином в долларах, сообщил накануне Bloomberg. Речь идет о выпусках облигаций со сроком погашения в 2022 году (выпуск № 12840060V) и средствах на выплату купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2042 году (выпуск № 12840061V). Общая сумма выплат по двум выпускам должна была составить $649,2 млн, платежи должны были пройти 4 апреля.

Однако из-за санкций США, которые сделали невозможными платежи по долговым бумагам в валюте из замороженных резервов Центрбанка, Минфин России инициировал исполнение платежей по ним в рублях.

Bloomberg сообщил, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт
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Фото:Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС

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Исходя из официального курса на 4 апреля (83,43 руб. за доллар) на счета в Национальном расчетном депозитарии были перечислены средства в объеме 54,1 млрд руб. «Таким образом, <... > обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» исполнены в полном объеме», — сообщал Минфин.

В ответ на это Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) и рейтинговые агентства приготовились признать дефолт Минфина по истечении льготного периода 4 мая (один месяц, в течение которого можно заплатить без формального дефолта).

Позднее ведомство сообщило, что все же нашло способ исполнить обязательства перед инвесторами по этим выпускам в долларах, и средства были «успешно доведены до платежного агента Citibank N.A. London Branch». По данным Bloomberg, для этого были использованы свободные от обременений долларовые счета ипотечной корпорации «Дом.РФ»

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Песков Кремль дефолт

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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