Кремль не согласился с тем, что в России наступил дефолт

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль на согласен с тем, что в России наступил дефолт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретаря президента спросили, согласны ли в Кремле с тем, что в России произошел первый с 1918 года дефолт, как написало агентство Bloomberg.

«Нет, не согласны», — ответил Песков.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги, после чего стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы.

О том, что в воскресенье истек льготный период для выплаты около $100 млн платежей по гособлигациям, выпущенным Минфином в долларах, сообщил накануне Bloomberg. Речь идет о выпусках облигаций со сроком погашения в 2022 году (выпуск № 12840060V) и средствах на выплату купонного дохода по облигациям со сроком погашения в 2042 году (выпуск № 12840061V). Общая сумма выплат по двум выпускам должна была составить $649,2 млн, платежи должны были пройти 4 апреля.

Однако из-за санкций США, которые сделали невозможными платежи по долговым бумагам в валюте из замороженных резервов Центрбанка, Минфин России инициировал исполнение платежей по ним в рублях.

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Исходя из официального курса на 4 апреля (83,43 руб. за доллар) на счета в Национальном расчетном депозитарии были перечислены средства в объеме 54,1 млрд руб. «Таким образом, <... > обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» исполнены в полном объеме», — сообщал Минфин.

В ответ на это Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) и рейтинговые агентства приготовились признать дефолт Минфина по истечении льготного периода 4 мая (один месяц, в течение которого можно заплатить без формального дефолта).

Позднее ведомство сообщило, что все же нашло способ исполнить обязательства перед инвесторами по этим выпускам в долларах, и средства были «успешно доведены до платежного агента Citibank N.A. London Branch». По данным Bloomberg, для этого были использованы свободные от обременений долларовые счета ипотечной корпорации «Дом.РФ»

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