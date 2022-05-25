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Лавров призвал страны Африки потребовать отмены антироссийских санкций

Глава МИД России заявил, что страны Африки занимают объективную позицию по ситуации на Украине, и призвал «африканских друзей» требовать от Запада отмены санкций против Москвы
Сергей Ларов
Сергей Ларов (Фото: МИД РФ)

Глава российского МИДа Сергей Ларов призвал африканские страны потребовать от Запада отменить введенные против России санкции. Об этом министр заявил, выступая на приеме по случаю Дня Африки.

«Призываем наших друзей, Африканский союз, потребовать, и настойчиво потребовать, от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру», — сказал Лавров.

Он заявил, что Россия «выполняет и продолжит добросовестно выполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке продуктов».

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По его словам, страны Африки занимают «взвешенную и объективную» позицию относительно происходящего вокруг Украины и в Москве видят их готовность расширять политический диалог с Россией, а также наращивать экономическое и гуманитарное сотрудничество. «Мы знаем, что бесцеремонная линия поведения западных стран вызывает подчас открытое неприятие на Африканском континенте. Уверен, что африканские друзья не поддадутся дискриминационному давлению Вашингтона», — сказал министр.

«Нам необходимо в интересах наших народов совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях, чтобы опираться на надежные логистические и финансовые механизмы, защищенные от внешнего вмешательства», — добавил он.

Лавров пообещал, что Россия будет и далее оказывать поддержку африканским странам и развивать сотрудничество. Также, по его словам, в России рассчитывают в ближайшее время согласовать с африканскими странами формат проведения саммита Россия — Африка.

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Многие страны с конца февраля начали ужесточать и вводить новые санкции против России. О прекращении работы в стране или прекращении поставок в Россию заявили сотни иностранных компаний, в том числе банки, сервисы, автопроизводители, производители продуктов питания и торговые сети. В ответ российские власти приняли пакет мер по поддержке экономики и заявили об активизации программы импортозамещения.

После начала военной спецоперации на Украине также начали появляться сообщения о глобальном дефиците продовольствия, так как Москва и Киев — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире (16 и 10% мирового экспорта пшеницы в сезоне 2021/22 соответственно). Кроме того, Украина — один из лидеров по экспорту кукурузы (14%). Цены на пшеницу после начала боевых действий подскочили до рекордных значений.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что ситуация на Украине может вызвать глобальный голод. Кроме того, считает она, «Россия создает почву для новых кризисов» и сознательно организует «блокаду экспорта продовольствия» в рамках «гибридной войны». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, в свою очередь, что Москва использует продовольствие как оружие для получения влияния.

Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки продовольствия и удобрений
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Фото:Adama Diarra / Reuters

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ответила на это, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций Запада против России, а не из-за спецоперации на Украине. О возможности возникновения голода и глобальных кризисов из-за санкций против Москвы также говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал 6 мая вывести из-под санкций удобрения и продукты из России, Белоруссии и с Украины. По его словам, их необходимо вернуть на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности, несмотря на боевые действия.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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