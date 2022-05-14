Захарова назвала санкции Запада причиной роста цен на продукты в мире

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Мировые цены на продовольствие растут из-за санкций Запада против России, а не из-за спецоперации на Украине, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

Так дипломат отреагировала на слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что ситуация на Украине может вызвать глобальный голод. Кроме того, считает немецкий политик, «Россия создает почву для новых кризисов» и сознательно организует «блокаду экспорта продовольствия» в рамках «гибридной войны».

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — написала в ответ Захарова.

Ранее, 9 мая, в немецкой телепрограмме Tagesschau вышел сюжет, где говорилось, что продовольственные ассоциации Германии выразили беспокойство из-за роста цен на сырье на фоне кризиса на Украине, вслед за которым выросли цены на само продовольствие. Отраслевые ассоциации предупреждали, что цены на молочные продукты могут вырасти на 20%, а на хлебобулочные изделия — вплоть до 30%. В свою очередь, глава Федеральной ассоциации пищевой промышленности Кристиан фон Беттихер предупреждал, что проблемой может стать не цена на сырье, а сама возможность его поставок.

Об угрозе глобального голода говорила глава немецкого министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.Министр предупреждала. что из-за последствий пандемии коронавируса, засухи и ситуации на Украине может начаться самый серьезный голод со времен Второй мировой войны. В свою очередь, глава МВД Германии Нэнси Фэзер посоветовала гражданам запастись продуктами первой необходимости на случай экстренных ситуаций.

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