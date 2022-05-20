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Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки продовольствия и удобрений

Фото: Adama Diarra / Reuters
Фото: Adama Diarra / Reuters

Министры иностранных дел России и Мали Сергей Лавров и Абдулай Диоп на встрече в Москве обсудили поставки в африканскую страну зерна, удобрений и нефтепродуктов, сообщает «РИА Новости».

«Особое внимание уделили практическим аспектам организации поставок из России столь необходимых малийцам в условиях западных нелегитимных санкций пшеницы, минеральных удобрений и нефтепродуктов», — сказал Лавров по итогам переговоров с Диопом.

Ранее о просьбе некоторых африканских стран поставить им продовольствие и удобрения заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в кулуарах саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Он указал, что таких государств «много», вопросом занимается правительство.

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Лавров также отверг обвинения в адрес России в провоцировании продовольственного кризиса в мире, который прозвучали на заседании Совета Безопасности ООН. «Западные страны в очередной раз пытались все свалить с больной головы на здоровую и пытались утверждать, будто бы кризис, который, по большому счету, создан исключительно их стараниями, имеет корни только в кризисе, который сейчас наблюдается вокруг Украины, обвиняя во всем, конечно, Россию», — сказал министр.

Представители стран Запада заговорили об угрозе продовольственного кризиса в марте, в частности, об этом заявляли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон. В начале мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце указала, что засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис, а также боевые действия на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом во всем мире. По ее словам, цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

18 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал допустить на мировой рынок продукты питания и удобрения российского производства для решения продовольственного кризиса. Он подчеркнул, что лидирующие позиции в производстве удобрений и продуктов питания занимают Россия, Украина и Белоруссия.

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Теги
Африка продовольствие удобрения Мали Сергей Лавров
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