Гутерриш призвал вернуть продукты и удобрения из России на мировые рынки

По словам Генсека ООН, продовольствие и удобрения из России, а также из Белоруссии и Украины, необходимы миру для обеспечения продовольственной безопасности

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины необходимо вернуть на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш, трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Позвольте сказать ясно — серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — сказал он.

Генеральный секретарь добавил, что это необходимо сделать, несмотря на боевые действия.

С начала конфликта на Украине мировые цена на продовольствие и удобрения выросли на порядок. Так, в марте цены на продукты питания выросли на 12,6%, до 159,3 пунктов, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%.).

Россия и Украина находятся в числе крупнейших поставщиков зерна в мире, говорится в отчете Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По последним данным ведомства, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Вместе с тем украинские поставщики — одни из основных мировых экспортеров кукурузы, на их долю приходится 14%, у российских — 2%.

По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.

Читайте на РБК Pro Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции Pro Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Инструкции

Украинский президент Владимир Зеленский в конце марта сообщил, что одним и последствий конфликта может стать нехватка продовольствия. Он указал, что текущая ситуация мешает посевной. «Самым страшным будет голод, который приближается для разных стран», — подчеркнул он.

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале мая пообещал помощь странам, которые могут столкнуться с голодом из-за происходящего на Украине. «Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — указал глава ФРГ.