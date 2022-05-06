Гутерриш призвал вернуть продукты и удобрения из России на мировые рынки
Удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины необходимо вернуть на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш, трансляция велась на YouTube-канале организации.
«Позвольте сказать ясно — серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», — сказал он.
Генеральный секретарь добавил, что это необходимо сделать, несмотря на боевые действия.
С начала конфликта на Украине мировые цена на продовольствие и удобрения выросли на порядок. Так, в марте цены на продукты питания выросли на 12,6%, до 159,3 пунктов, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%.).
Россия и Украина находятся в числе крупнейших поставщиков зерна в мире, говорится в отчете Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. По последним данным ведомства, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. Вместе с тем украинские поставщики — одни из основных мировых экспортеров кукурузы, на их долю приходится 14%, у российских — 2%.
По данным FAO, от поставок продовольствия из России и Украины зависят почти 50 государств, которые обеспечивают с их помощью не менее 30% своих потребностей в импорте пшеницы.
Украинский президент Владимир Зеленский в конце марта сообщил, что одним и последствий конфликта может стать нехватка продовольствия. Он указал, что текущая ситуация мешает посевной. «Самым страшным будет голод, который приближается для разных стран», — подчеркнул он.
Канцлер Германии Олаф Шольц в начале мая пообещал помощь странам, которые могут столкнуться с голодом из-за происходящего на Украине. «Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — указал глава ФРГ.