Песков поспорил с Клишасом об успехах программы импортозамещения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не поддержал точку зрения главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса о провале программы импортозамещения в России.
«Говорить о том, что все провалено, вряд ли можно с этим согласиться», — заявил журналистам Песков (цитата по ТАСС). Он признал, что есть невыполненные планы, поскольку «мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях — условия, наоборот, агрессивные». Однако работа над реализацией программы идет и необходимо это учитывать, считает пресс-секретарь.
«Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме, с учетом тех условий, в которых мы существуем», — заключил Песков.
Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения, комментируя слова председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова о стремлении «некоторых руководителей» «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, иглу».
О необходимости пересмотреть и актуализировать госпрограмму импортозамещения заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть», — сказала она «Известиям». По мнению Матвиенко, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.
После начала военной операции на Украине многие зарубежные компании ушли с российского рынка. На фоне санкций власти пообещали поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. В частности, субсидирование решили предоставить фармацевтическим компаниям, чтобы снизить зависимость российского рынка от импортируемых лекарств.