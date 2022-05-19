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Песков поспорил с Клишасом об успехах программы импортозамещения

Невыполненные планы по программе импортозамещения действительно есть, поскольку «мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях», но говорить о ее полном провале нельзя, считает Песков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не поддержал точку зрения главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса о провале программы импортозамещения в России.

«Говорить о том, что все провалено, вряд ли можно с этим согласиться», — заявил журналистам Песков (цитата по ТАСС). Он признал, что есть невыполненные планы, поскольку «мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях — условия, наоборот, агрессивные». Однако работа над реализацией программы идет и необходимо это учитывать, считает пресс-секретарь.

«Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме, с учетом тех условий, в которых мы существуем», — заключил Песков.

Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
Политика
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения, комментируя слова председателя Национального антикоррупционного комитета и члена СПЧ Кирилла Кабанова о стремлении «некоторых руководителей» «пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую, иглу».

О необходимости пересмотреть и актуализировать госпрограмму импортозамещения заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть», — сказала она «Известиям». По мнению Матвиенко, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные
Бизнес
Валентина Матвиенко

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После начала военной операции на Украине многие зарубежные компании ушли с российского рынка. На фоне санкций власти пообещали поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. В частности, субсидирование решили предоставить фармацевтическим компаниям, чтобы снизить зависимость российского рынка от импортируемых лекарств.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Андрей Клишас Импортозамещение
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