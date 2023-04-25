США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 24 апр, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 24 апр, 15:57
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:29
Киев опроверг использование зернового коридора для атаки на флот России Политика, 15:24
Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов Политика, 15:23
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела Политика, 15:21
В свердловском поселке загорелось более 20 домов Общество, 15:21
Замминистра культуры Манилова возглавила Русский музей Общество, 15:11
Хореограф Тутберидзе заявил об обиде Косторной на тренера Спорт, 15:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:06
США ввели санкции против менявших криптовалюту для КНДР трейдеров Крипто, 15:03
ВОЗ сообщила о захвате лаборатории с корью в ходе конфликта в Судане Политика, 15:02
Власти Запорожской области сообщили о погибшем при обстреле Токмака Политика, 15:01
Конституционный суд разъяснил, кто имеет право получать жилье вне очереди Недвижимость, 15:01
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 14:43
США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана Политика, 14:37
Война санкций ,  
0 

США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана

Помощник главы Минфина США Розенберг: растет риск вторичных санкций против Казахстана
В России «достаточно преуспели» в обходе санкций, и США обозначили правительству Казахстана последствия помощи Москве в уклонении от ограничительных мер, сказала помощник министра финансов США Элизабет Розенберг
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Для бизнеса и банков Казахстана растет риск вторичных санкций из-за попыток России обойти западные ограничительные меры, заявила в ходе пресс-конференции в Астане помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

«Растет риск [вторичных санкций] как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков», — сказала она (цитата по zakon.kz).

Розенберг добавила, что следует серьезно относиться к попыткам уклониться от санкций, в которых, как она считает, в России «достаточно преуспели».

Вашингтон находится в контакте с правительством и бизнесом Казахстана, чтобы «обозначить существующие риски» и «последствия», которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций, сообщила помощник министра финансов США.

Говоря о том, к поставкам какой продукции привлечено внимание американских властей, помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сказал, что речь идет не об iPhone или стиральных машинах, а о компьютерных чипах и элементах интегрированных электронных систем, которые могут использоваться для энергоснабжения, а также навигации ракет и дронов, передает informburo.kz.

После начала военной операции России на Украине США и Европейский союз ввели против Москвы несколько пакетов санкций, затрагивающих в том числе широкий перечень импорта и экспорта. Весной 2023 года Вашингтон и Брюссель объявили, что сконцентрируются на усилиях по предотвращению обхода ограничительных мер.

Читайте на РБК Pro
Экономика КНР восстанавливается. Что будет с Alibaba и Tencent
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора

В прошлом году власти Казахстана заявляли, что не будут помогать России в обходе санкций. Этой весной FT писала, что Астана запустит механизм для предотвращения уклонения от ограничительных мер. Позже казахстанские власти сообщили, что с 1 апреля ввели требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС (кроме Казахстана туда входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения).

Россия называла санкции незаконными и нелегитимными. В Кремле отмечали, что западные страны оказывают грубое давление на целый ряд стран, которые не хотят присоединяться к ограничительным мерам. «Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Казахстан США санкции против России
Материалы по теме
Глава МИД Польши назвал возможные сроки согласования 11-го пакета санкций
Политика
Белоусов призвал не выходить за правовое поле при ответе на санкции
Политика
Крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль на фоне санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter