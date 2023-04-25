США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана

В России «достаточно преуспели» в обходе санкций, и США обозначили правительству Казахстана последствия помощи Москве в уклонении от ограничительных мер, сказала помощник министра финансов США Элизабет Розенберг

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Для бизнеса и банков Казахстана растет риск вторичных санкций из-за попыток России обойти западные ограничительные меры, заявила в ходе пресс-конференции в Астане помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

«Растет риск [вторичных санкций] как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков», — сказала она (цитата по zakon.kz).

Розенберг добавила, что следует серьезно относиться к попыткам уклониться от санкций, в которых, как она считает, в России «достаточно преуспели».

Вашингтон находится в контакте с правительством и бизнесом Казахстана, чтобы «обозначить существующие риски» и «последствия», которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций, сообщила помощник министра финансов США.

Говоря о том, к поставкам какой продукции привлечено внимание американских властей, помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сказал, что речь идет не об iPhone или стиральных машинах, а о компьютерных чипах и элементах интегрированных электронных систем, которые могут использоваться для энергоснабжения, а также навигации ракет и дронов, передает informburo.kz.

После начала военной операции России на Украине США и Европейский союз ввели против Москвы несколько пакетов санкций, затрагивающих в том числе широкий перечень импорта и экспорта. Весной 2023 года Вашингтон и Брюссель объявили, что сконцентрируются на усилиях по предотвращению обхода ограничительных мер.

В прошлом году власти Казахстана заявляли, что не будут помогать России в обходе санкций. Этой весной FT писала, что Астана запустит механизм для предотвращения уклонения от ограничительных мер. Позже казахстанские власти сообщили, что с 1 апреля ввели требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС (кроме Казахстана туда входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения).

Россия называла санкции незаконными и нелегитимными. В Кремле отмечали, что западные страны оказывают грубое давление на целый ряд стран, которые не хотят присоединяться к ограничительным мерам. «Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.