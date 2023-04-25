Аналитики спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 24 апр, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 24 апр, 15:57
Россия объявила одного дипломата Молдавии персоной non grata Политика, 10:55
В Москве сменился округ — лидер по спросу на новостройки Недвижимость, 10:54
Президент АвтоВАЗа заявил о планах по производству машин в Узбекистане Авто, 10:53
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 10:52
Точки роста для российского рынка разработки ПО РБК Events, 10:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:50
В Казахстане выразили надежду на российский газ по справедливой цене Политика, 10:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Ведомости» узнали о налоге для работающих за границей YouTube-блогеров Экономика, 10:45
Экс-посол США назвал наступление ВСУ решающим для будущих переговоров Политика, 10:40
Аналитики спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией Политика, 10:40
Как подтолкнуть людей к онлайн-покупкам — приемы нейромаркетинга Pro, 10:36
Медведев заявил о больном мире на пороге глобальной войны Политика, 10:33
Как выглядит первый открытый в Москве ресторан Rostic’s Бизнес, 10:29
Coinbase подала иск к американскому регулятору SEC Крипто, 10:29
Война санкций ,  
0 

Аналитики спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией

Bloomberg: аналитики спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией
Европа лишилась импорта нефти из Северного Ирака, которая похожа по характеристикам на российскую, пишет Bloomberg. Ситуацию осложняет то, что азиатские страны наращивают спрос на сырье такого типа
BRENT BRENT $83,41 +0,41%
Фото: Andrew Wong / Getty Images
Фото: Andrew Wong / Getty Images

Европе предстоит «тяжелая борьба» с Азией на рынке сырой нефти, спрогнозировали аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс, пишет Bloomberg.

Как полагают аналитики, Азия может перебить предложенные Европой цены за нефть, что, возможно, вынудит европейцев принять меры для балансировки рынка.

Европа на самом деле попала в непростое положение, пишет Bloomberg. Поставки из России с начала боевых действий на Украине снизились почти на 1 млн барр. в сутки. Параллельно с этим Евросоюз лишился импорта нефти из Северного Ирака (Иракского Курдистана), которая похожа по характеристикам на российскую. Поставки оттуда приостановлены из-за проблем с платежами, при этом в марте оттуда в страны ЕС направлялось по меньшей мере 169 тыс. барр. в сутки, пишет Bloomberg. Кроме того, в начале апреля страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить добычу нефти на 1,6 млн барр. в сутки.

В свою очередь, нефтеперерабатывающие предприятия в Азии, в особенности в Китае, сейчас наращивают спрос на нефть того типа, что производят Россия и Иракский Курдистан, — так называемую среднекислую нефть со средним содержанием серы. Такое сырье составляет основной «рацион» азиатских нефтеперерабатывающих заводов, отмечает агентство.

Различные ограничения усиливают напряженность на рынке среднекислой нефти. Особенно на том фоне, что ближневосточные страны также стали использовать больше собственной нефти для увеличения переработки на своих новых предприятиях, добавил Bloomberg.

ЕС в декабре ввел потолок цен на российскую сырую нефть, а в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. Российские власти санкции считают незаконными. В ответ на эти меры Россия перестала поставлять нефть странам, которые установили потолок цен, и переориентировалась на азиатский рынок. По подсчетам аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

Читайте на РБК Pro
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Экономика КНР восстанавливается. Что будет с Alibaba и Tencent
Как освободить компанию от административной ответственности
«Не пейте воду из пластиковых бутылок»: основатель Bolt — о здоровье

Между тем в Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости, сообщал в декабре Reuters. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
нефть Европа Азия санкции
Материалы по теме
Bloomberg узнал о лишении страховки перевозившей российскую нефть фирмы
Политика
МИД назвал снижение добычи ОПЕК ответом на потолок цен на нефть из России
Политика
Reuters узнал о предложении Польши запретить транзит нефти по «Дружбе»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter