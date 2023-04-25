Аналитики спрогнозировали «тяжелую борьбу» за нефть между Европой и Азией

Европа лишилась импорта нефти из Северного Ирака, которая похожа по характеристикам на российскую, пишет Bloomberg. Ситуацию осложняет то, что азиатские страны наращивают спрос на сырье такого типа

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Европе предстоит «тяжелая борьба» с Азией на рынке сырой нефти, спрогнозировали аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс, пишет Bloomberg.

Как полагают аналитики, Азия может перебить предложенные Европой цены за нефть, что, возможно, вынудит европейцев принять меры для балансировки рынка.

Европа на самом деле попала в непростое положение, пишет Bloomberg. Поставки из России с начала боевых действий на Украине снизились почти на 1 млн барр. в сутки. Параллельно с этим Евросоюз лишился импорта нефти из Северного Ирака (Иракского Курдистана), которая похожа по характеристикам на российскую. Поставки оттуда приостановлены из-за проблем с платежами, при этом в марте оттуда в страны ЕС направлялось по меньшей мере 169 тыс. барр. в сутки, пишет Bloomberg. Кроме того, в начале апреля страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить добычу нефти на 1,6 млн барр. в сутки.

В свою очередь, нефтеперерабатывающие предприятия в Азии, в особенности в Китае, сейчас наращивают спрос на нефть того типа, что производят Россия и Иракский Курдистан, — так называемую среднекислую нефть со средним содержанием серы. Такое сырье составляет основной «рацион» азиатских нефтеперерабатывающих заводов, отмечает агентство.

Различные ограничения усиливают напряженность на рынке среднекислой нефти. Особенно на том фоне, что ближневосточные страны также стали использовать больше собственной нефти для увеличения переработки на своих новых предприятиях, добавил Bloomberg.

ЕС в декабре ввел потолок цен на российскую сырую нефть, а в феврале ограничение было расширено и на нефтепродукты. Российские власти санкции считают незаконными. В ответ на эти меры Россия перестала поставлять нефть странам, которые установили потолок цен, и переориентировалась на азиатский рынок. По подсчетам аналитической компании Vortexa, в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта.

Между тем в Азии российский сорт нефти Urals стал продаваться с большими скидками, вплоть до цены ниже себестоимости, сообщал в декабре Reuters. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила $12–15 по сравнению со сделками, которые заключались ранее.