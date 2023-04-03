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Страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения добычи

ОПЕК: добровольное сокращение добычи нефти составит 1,66 млн баррелей в сутки
Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и другие страны приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти в качестве меры предосторожности, направленной на поддержку стабильности нефтяного рынка
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Фото: Essam Al-Sudani / Reuters
Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Добровольное сокращение добычи нефти ОПЕК+ составит 1,66 млн барр. в сутки в дополнение к договоренностям о сокращении добычи на 2 млн барр. в сутки. Об этом заявили в организации по итогам заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC).

Ранее Россия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года. После этого о добровольной корректировке добычи с мая и до конца года заявили:

  • Саудовская Аравия — 500 тыс. барр. в сутки,
  • Ирак — 211 тыс. барр. в сутки,
  • ОАЭ — 144 тыс. барр. в сутки,
  • Кувейт — 128 тыс. барр. в сутки,
  • Казахстан — 78 тыс. барр. в сутки,
  • Алжир — 48 тыс. барр. в сутки,
  • Оман — 40 тыс. барр. в сутки,
  • Габон — 8 тыс. барр. в сутки.

«Общая сумма дополнительных добровольных корректировок производства вышеупомянутыми странами составит 1,66 млн барр. в сутки», — подчеркнули в ОПЕК. Организация отметила, что это мера предосторожности, направленная на поддержку стабильности нефтяного рынка.

Это решение было принято в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки), отмечается в заявлении организации.

Российский вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что нефтяной рынок продолжает находиться «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих большую волатильность и неопределенность.

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В декабре 2022 года вступило в силу частичное эмбарго ЕС на российскую нефть. Тогда же Евросоюз, страны G7, Швейцария и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60. Москва в ответ отказалась поставлять нефть государствам и компаниям, которые соблюдают введенный Западом лимит.

После того как ряд стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи, цены на нефть подскочили на 8%. Так, в ночь на 3 апреля фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае превысил $81 за баррель. Стоимость июньского фьючерса Brent на Лондонской бирже превысила $85 за баррель.

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Виктория Громова Виктория Громова
ОПЕК нефть сокращение баррель
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