Страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения добычи
Добровольное сокращение добычи нефти ОПЕК+ составит 1,66 млн барр. в сутки в дополнение к договоренностям о сокращении добычи на 2 млн барр. в сутки. Об этом заявили в организации по итогам заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC).
Ранее Россия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года. После этого о добровольной корректировке добычи с мая и до конца года заявили:
- Саудовская Аравия — 500 тыс. барр. в сутки,
- Ирак — 211 тыс. барр. в сутки,
- ОАЭ — 144 тыс. барр. в сутки,
- Кувейт — 128 тыс. барр. в сутки,
- Казахстан — 78 тыс. барр. в сутки,
- Алжир — 48 тыс. барр. в сутки,
- Оман — 40 тыс. барр. в сутки,
- Габон — 8 тыс. барр. в сутки.
«Общая сумма дополнительных добровольных корректировок производства вышеупомянутыми странами составит 1,66 млн барр. в сутки», — подчеркнули в ОПЕК. Организация отметила, что это мера предосторожности, направленная на поддержку стабильности нефтяного рынка.
Это решение было принято в дополнение к тому сокращению, о котором страны ОПЕК+ договорились в октябре 2022 года (на 2 млн барр. в сутки), отмечается в заявлении организации.
Российский вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что нефтяной рынок продолжает находиться «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих большую волатильность и неопределенность.
В декабре 2022 года вступило в силу частичное эмбарго ЕС на российскую нефть. Тогда же Евросоюз, страны G7, Швейцария и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60. Москва в ответ отказалась поставлять нефть государствам и компаниям, которые соблюдают введенный Западом лимит.
После того как ряд стран ОПЕК+ объявили о сокращении добычи, цены на нефть подскочили на 8%. Так, в ночь на 3 апреля фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае превысил $81 за баррель. Стоимость июньского фьючерса Brent на Лондонской бирже превысила $85 за баррель.