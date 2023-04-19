Казахстан нарастит флот для поставок нефти в обход России

«Ъ»: Казахстан закупит два нефтетанкера для поставок нефти в обход России через Баку

Казахстан почти вдвое нарастит каспийский флот для экспорта нефти через Азербайджан, но путь Баку-Тбилиси-Джейхан дороже маршрута через Россию: $38,4 против $100 за тонну

Фото: «НМСК «КАЗМОРТРАНСФЛОТ»

В 2023 году национальный морской перевозчик Казахстана «Казмортрансфлот» закупит два нефтетанкера для перевозок по Каспийскому морю, нарастив свой каспийский флот до пяти кораблей. Этот маршрут используется для поставок нефти в обход России через Азербайджан, пишет «Коммерсантъ».

Основным альтернативным маршрутом стал трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), к нему казахскую нефть перевозят по Каспийскому морю. В этом году «Казмунайгаз» запланировал отправить по БТД 1,5 млн тонн нефти с тенгизского месторождения; в марте Казахстан отгрузил 20 тыс. тонн, в апреле они должны вырасти до 125 тыс. тонн.

Источники газеты рассказали, что в правительстве Казахстана обсуждается вариант значительного увеличения поставок по нему до 20 млн тонн ежегодно. Однако наращивание поставок требует значительных инвестиций — в расширение порта Актау, углубления дна Каспийского моря для более крупных танкеров, увеличения мощности самого трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Собеседники издания оценили вероятные траты в «несколько десятков миллиардов долларов».

Сейчас 80% экспортных поставок казахской нефти идет через Россию по двум трубопроводным маршрутам: трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) до порта Новороссийск и через трубопровод Атырау—Самара, после чего топливо следует до Усть-Луги. Объем прокачки по первому пути в прошлом году составила 52,2 млн тонн, по второму — 8,4 млн тонн. Однако в 2022 году поставки через КТК неоднократно приостанавливались из-за ремонтов на российской территории, что стало причиной поиска властями Казахстана альтернативных маршрутов.

Смене маршрутов поставок мешают долгосрочные контракты с КТК, а также высокая стоимость прокачки по БТД: прокачка через Новороссийск дешевле, чем по БТД — $38,4 против $100 за тонну.

В Азербайджане предложили еще один маршрут для транспортировки казахской нефти — Баку-Супса. По словам казахстанского вице-премьера Серика Жумангарина, стороны сейчас занимаются расчетом технических характеристик этого пути. Маршрут до грузинского порта Супса обладает мощностью 5 млн тонн в год, но с прошлого марта западные компании отказываются загружать танкеры в Черном море из-за обнаружения близ Батуми противокорабельной мины, напоминает Caspian Barrel.