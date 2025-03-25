Карасин: к переговорам России и США подключат ООН и другие страны

К переговорам России и США подключат ООН и другие страны

Российская и американская делегации по итогам 12-часовых переговоров в Эр-Рияде согласились продолжить диалог. К будущим встречам планируется привлечь международное сообщество, включая ООН, сообщил Карасин

Фото: Chris Hondros / Getty Images

Переговоры России и США будут продолжены, к ним привлекут Организацию Объединенных Наций (ООН) и другие страны, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин, передает ТАСС.

«Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего Организацию Объединенных Наций и отдельные страны. В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», — сказал он.

По его словам, в Эр-Рияде получился «насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев». «Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — сказал сенатор.

Переговоры делегаций России и США продолжались более 12 часов. В финале встречи стороны обсуждали текст совместного итогого заявления, однако оно так и не было представлено. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что 25 марта министр иностранных дел Сергей Лавров расскажет о «некоторых аспектах этих контактов» в телеинтервью.

Reuters со ссылкой на источник в Белом доме писал, что США ожидают «позитивного заявления» по итогам встречи с российской стороной. По словам собеседника агентства, на переговорах в Эр-Рияде «наблюдался прогресс». В каком виде и когда конкретно ожидается заявление, он не уточнил.

Госдепартамент сообщал, что основной темой переговоров станет восстановление мирной коммерческой деятельности в Черном море. В Кремле говорили, что стороны обсудят обеспечение безопасности судоходства в этой акватории.

За день до встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошли переговоры представителей Вашингтона и Киева. Украинская делегация после окончания переговоров осталась в Эр-Рияде, чтобы дождаться новой встречи с представителями США, сообщало «Суспiльне» со ссылкой на источник.