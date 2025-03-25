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Военная операция на Украине ,  
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«Суспiльне» узнало, что делегация Киева останется в Эр-Рияде еще на день

«Суспiльне»: делегация Украины останется в Эр-Рияде еще на один день
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Делегация из Украины задержится на один день в столице Саудовской Аравии после 12-часовых переговоров российской и американской делегаций. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на источник в делегации.

«Украинская делегация остается в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде еще на день. Между представителями Украины и США запланирована встреча», — говорится в сообщении.

Поздно вечером 24 марта в Эр-Рияде завершились переговоры российской и американской делегаций, на которых стороны обсуждали, в частности, восстановление мирной торговой деятельности в Черном море.

За день до этого, 23 марта, в саудовской столице встретились делегации Вашингтона и Киева. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также сообщал о планах провести консультации с делегацией США после американо-российских переговоров.

NYT узнала о плане дополнительных переговоров США и Украины в Эр-Рияде
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Кит Келлог

До этого спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия сторон для полного прекращения огня.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, представители Киева и Москвы могут провести встречу без посредников, если это позволит проработать решение для завершения конфликта между странами. Российский лидер Владимир Путин считает, что вести переговоры можно с «кем угодно», но подписывать финальный документ — только с легитимной властью.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта того же года, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение.

NYT узнала о плане дополнительных переговоров США и Украины в Эр-Рияде
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Кит Келлог

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