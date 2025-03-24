Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

Консультации в Саудовской Аравии начались чуть позже 10 утра, переговорщики трижды уходили на перерыв. Совместное заявление ожидается 25 марта

Video

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились спустя 12 часов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях.

Собеседники агентств уточнили, что совместное заявление опубликуют во вторник, 25 марта. Темами обсуждений на переговорах стали безопасность судоходства в Черном море и детали временного прекращения огня по энергообъектам.

МИД России позднее также подтвердил окончание переговоров.

Ранее стало известно, что стороны пытаются согласовать текст совместного заявления.

Российскую сторону на встрече представили глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США присутствовали директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде встретились представители Киева и Вашингтона. Ожидается, что после переговоров американской делегации с российской они встретятся снова.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, по итогам переговоров не стоит ждать прорывов, поскольку работа идет по ряду направлений. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также выразил мнение, что на подобные переговоры может уйти не один месяц.