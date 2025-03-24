ТАСС сообщил о работе России и США над совместным заявлением
Американская и российская делегации в настоящее время согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
Переговоры между сторонами длятся уже более 11 часов. За это время делегации три раза объявляли перерыв, каждый из которых длился примерно час.
Около 20:30 мск сенатор Григорий Карасин, возглавляющий делегацию России, заявил, что стороны уже завершают переговоры.
Помимо Карасина Россию представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США — директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.
Они обсуждают безопасность судоходства в Черном море (возможное возобновление зерновой сделки) и детали временного прекращения огня по энергообъектам.
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