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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о готовящемся позитивном заявлении после встречи в Эр-Рияде

Reuters: США ожидают позитивного заявления после встречи с Россией в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Переговоры России и США продлились 12 часов, обсуждалось обеспечение мирной торговой деятельности в Черном море. Заявление стороны обещали опубликовать 25 марта

Reuters узнал о готовящемся позитивном заявлении после встречи в Эр-Рияде
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США ожидают «позитивного заявления» по итогам встречи с российской стороной в Эр-Рияде, сообщил Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, на переговорах был достигнут прогресс, заявление ожидается в ближайшем будущем. Источник агентства из России отметил, что проект совместного заявления был отправлен на утверждение в Москву и Вашингтон.

Встреча в Саудовской Аравии длилась 12 часов с тремя перерывами. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что заявление сторон будет опубликовано 25 марта. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в этот же день деталями о переговорах поделится глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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Госдепартамент сообщал, что переговоры были нацелены на восстановление мирной коммерческой деятельности в Черном море. Москва указывала, что стороны обсудят обеспечение безопасности судоходства в этой акватории.

Россию на встрече представляли председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От США, по данным The Wall Street Journal, на переговорах были директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники Кита Келлога, спецпосланника президента по Украине, и представители Майка Уолтца, советника Белого дома по нацбезопасности.

Карасин говорил в ходе переговоров, что стороны проводили «интересное обсуждение злободневных тем», им удалось понять точку зрения друг друга. Источник «РИА Новости» сообщил, что после встречи у российской делегации был хороший настрой.

После американо-российских переговоров у США запланированы контакты с Украиной. По данным «Суспiльне», украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день ради этой встречи.

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Авторы
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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