Как российская делегация покинула место переговоров с США. Видео
Российская делегация после 12 часов переговоров с американской стороной в Саудовской Аравии покинула место встречи. Кадры опубликовал МИД России.
На них можно увидеть переговорщиков со стороны Москвы — это глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
США, по данным The Wall Street Journal, представляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники Кита Келлога, спецпосланника президента по Украине, и представители Майка Уолтца, советника Белого дома по нацбезопасности.
Стороны обсуждали восстановление мирной торговой деятельности в Черном море, уточнял Госдеп.
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