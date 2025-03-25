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Переговоры России и США ,  
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Как российская делегация покинула место переговоров с США. Видео

Сюжет
Переговоры России и США

Как российская делегация покинула место переговоров с США. Видео
Video

Российская делегация после 12 часов переговоров с американской стороной в Саудовской Аравии покинула место встречи. Кадры опубликовал МИД России.

На них можно увидеть переговорщиков со стороны Москвы — это глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
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Стив Уиткофф (второй справа)

США, по данным The Wall Street Journal, представляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники Кита Келлога, спецпосланника президента по Украине, и представители Майка Уолтца, советника Белого дома по нацбезопасности.

Стороны обсуждали восстановление мирной торговой деятельности в Черном море, уточнял Госдеп.

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Саудовская Аравия Эр-Рияд переговоры США Григорий Карасин Сергей Беседа
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