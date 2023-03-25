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Военная операция на Украине ,  

Олланд рассказал, почему не удалось предотвратить конфликт на Украине

Экс-президент Олланд: Россия была уверена, что на операцию на Украине будет мягкая реакция
Россия в 2014 году не столкнулась с мощными санкциями Запада и там сложилось впечатление, что на военную операцию последует мягкая реакция, считает Олланд. По его мнению, Путин скорее потеряет «рынок сбыта, чем часть территории»
Франсуа Олланд
Франсуа Олланд (Фото: Aurelien Morissard / IMAGO / Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, но этого сделать не удалось, так как российский президент Владимир Путин до начала военной операции не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада. Об этом заявил бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он возглавлял республику в 2012–2017 годах.

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», — сказал Олланд.

Западные страны не поняли намерений Путина, который считал, что разногласия внутри Евросоюза и «политическая слабость» объединения приведут к мягкой реакции на военную операцию, продолжил экс-президент. По его мнению, власти Германии полагали, что «удержат Путина от военных действий», и это было понятно. «Обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента», — сказал Олланд, имея в виду поставки энергоресурсов.

«Но Путин скорее потеряет рынок сбыта, чем часть территории. Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину. Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал его в наши процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России. Такие обвинения обманчивы, они направлены на то, чтобы представить Путина жертвой, а Россию — страной, оказавшейся в окружении», — подчеркнул Олланд.

Экс-президент Франции заявил также, что западным странам следовало бы заранее остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а компаниям — покинуть российский рынок. Он напомнил, что после присоединения Крыма к России отменил сделку по продаже вертолетоносцев «Мистраль» российской армии, но другие страны оставили Париж «в одиночестве» в этом вопросе и «продолжали свои обычные отношения» с Москвой.

В феврале Олланд также поделился своим видением хода рассуждений Путина. Он предположил, что российский президент рассчитывает на увеличение усталости на Западе от поддержки Украины, после чего там согласятся на переговоры на условиях России, а Путин понимает только язык силы. «Он радикально рациональный человек, или рационально радикальный человек, как вам угодно», — добавил Олланд.

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В прошлом декабре бывший немецкий канцлер Ангела Меркель сказала, что минские соглашения (заключены при посредничестве ФРГ и Франции) «заморозили» конфликт России и Украины и тот не был решен, но это «дало Украине драгоценное время». Олланд тогда согласился с ее мнением: «минские соглашения на время остановили наступление россиян», а украинская армия успела укрепиться.

Путин после этого заявил, что разочарован словами Меркель, которые говорят лишь о том, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями. Он посчитал, что в связи с этим решение начать военную операцию было верным. «Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франсуа Олланд Франция Украина Германия

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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