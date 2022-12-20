Песков счел слова Меркель о «Минске» поводом не доверять политикам Запада
У России есть основания не доверять словам и подписям европейских политиков, заявил «Известиям» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские договоренности были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы вооружиться.
«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — сказал представитель Кремля.
Речь идет об интервью Меркель газете Zeit в начале декабря. Она тогда сказала, что «минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО.
Меркель сочла, что в те годы «Путин мог легко захватить» страну, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не нынешняя Украина», — подчеркнула политик.
Ее слова вызвали критику со стороны российских властей и некоторых зарубежных политиков. Так, президент Владимир Путин назвал их неожиданными и разочаровывающими, отметив, что это заявление свидетельствует о правильности решения о проведении военной операции на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич назвал слова Меркель сигналом для недоверия и уроком для Сербии. «Это кардинально меняет дело в политическом смысле. Это четкий сигнал для меня, что я не должен доверять. Если они могли играть с кем-то, кто сильнее нас, и обманывать их (Россию)», — сказал он, отметив, что это «не может изменить того, кто на кого напал».
Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).
Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.
Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.